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فن

طرح كليب القهوة للمطرب بدوي على يوتيوب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:59 م
المطرب بدوي
المطرب بدوي
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سعيد فراج
طرح المطرب بدوي كليب أغنيته الجديدة "القهوة"، عبر القناة الخاصة لـ"موسيقى نت ورك" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد كبير من الـ"ديجيتال ستورز".

أغنية "القهوة" للمطرب بدوي، من غناء وألحان: بدوي، كلمات: الشاعر عصام بطاح، كلمات وغناء (الراب): سوسكا، توزيع: محمد قويدر، مونتاج وإخراج: محمود تيرا. 

وتقوم "موسيقى نت ورك" بتسويق وتوزيع وإدارة المحتوى والدعايا تحت تنفيذ وإشراف مديرها إسلام بيبو.

وفي سياق أخر تستعد "موسيقى" لطرح عدد كبير من الاغاني السنجل خلال الفترة المقبلة  والعديد من المشاريع و سيتم الإفصاح عنها قريبًا.
طرح كليب القهوة للمطرب بدوي على يوتيوب
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