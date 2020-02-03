الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور

شارك نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية في مصر، في احتفال تقديم كل من الأخت ماري عطاالله، والأخت رنده بخيت من راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة.





و أقيم الاحتفال بمدرسة الراعي الصالح بشبرا، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور عائلة الرهباتين، بالإضافة إلى عدد من الرهبات النسائية والرجالية والمؤمنين.





وألقي الأنبا باخوم كلمة العظة حول: عيد تقدمة يسوع إلي الهيكل، حيث تضمنت صلاة القداس الإلهي إجراء طقوس تقديم النذور الدائمة لكلتا الرهباتين، كما تخلل القداس بعض الترانيم مع فريق كورال القديسة تريزا بشبرا.





وفي نهاية القداس، وجهت الأخت سيمون رئيسة دير الراعي الصالح الشكر إلي صاحب النيافة، والآباء الكهنة، والشمامسة علي الحضور.





كما وجهت شكر خاص إلي عائلة الرهباتين، وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية.