AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:43 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
Advertisements
سامح سلام
شارك نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية في مصر، في احتفال تقديم كل من الأخت ماري عطاالله، والأخت رنده بخيت من راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة.

وأقيم الاحتفال بمدرسة الراعي الصالح بشبرا، حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور عائلة الرهباتين، بالإضافة إلى عدد من الرهبات النسائية والرجالية والمؤمنين.

وألقي الأنبا باخوم كلمة العظة حول: عيد تقدمة يسوع إلي الهيكل، حيث تضمنت صلاة القداس الإلهي إجراء طقوس تقديم النذور الدائمة لكلتا الرهباتين، كما تخلل القداس بعض الترانيم مع فريق كورال القديسة تريزا بشبرا.

وفي نهاية القداس، وجهت الأخت سيمون رئيسة دير الراعي الصالح الشكر إلي صاحب النيافة، والآباء الكهنة، والشمامسة علي الحضور.

كما وجهت شكر خاص إلي عائلة الرهباتين، وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية.
الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور
الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور
الأنبا باخوم يشارك في احتفال تقديم راهبات الراعي الصالح لنذورهن الدائمة .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيامة كاهنين جديدين للخدمة بـ إيبارشية أسوان

الأنبا باخوم يحتفل بعيد العذراء في كنيسة الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا

مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يترأس صلوات النذور الاحتفالية بـ كنيسة شبرا

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية إخميم .. صور

رفات القديسة تريزا يزور كنيسة العذراء ببولاق ابو العلا | صور

سيامة 14 شماسا للخدمة بمدينة أرلينجتون بولاية فرجينيا الأمريكية "صور"

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى.. صور

وصول جثمان خالد بشارة كنيسة كليوباترا بمصر الجديدة .. صور

الطيران: الاشتباه فى حالتين وعزل المصريين العائدين من الصين 14 يومًا..فيديو

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

هل هناك جن عاشق.. الإفتاء ترد.. فيديو

حسن شاكوش يكشف عمله قبل الغناء.. ومؤهله الدراسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور

شاهد سيارة دودج دورانجو SRT 2020 لأول مرة.. صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى.. صور