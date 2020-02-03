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محافظات

جولة مفاجئة.. محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمنشآت الحكومية في سندنهور والنميلة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:59 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة لقرية سندنهور وعزبة النميلة بقرية المنشية التابعة للوحدة المحلية لأولاد سيف مركز بلبيس للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سير وانتظام العمل بالمنشآت الحكومية.

بدأت جولة المحافظ بتفقد قرية سندنهور،حيث قام بزيارة مفاجئة لمخابز القرية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر ، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.


قام المحافظ بنفسه بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر وتبين له عدم مطابقته للوزن المقرر ليوجه وكيلة وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن ، لضمان وصول الخبز لمستحقيه .


حرص المحافظ على تفقد الوحدة الصحية بقرية سندنهور للتأكد من تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة وتواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والالتزام بالنوبتجيات الصباحية والمسائية .


واطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف وتبين عدم وجود مسئول السجل بمقر عمله والتسديد امامه بالحضور بالإضافة إلي عدم وجود 4 من العاملين بالوحدة والتسديد أمام 4 آخرين امامهم بالحضور ، ليقرر المحافظ احالة واقعة الإهمال والتقصير بالعمل  للشئون القانونية مؤكدًا أنه لن يسمح بالإهمال والتسيب في العمل لتقديم خدمة مميزة تليق بابناء المحافظة . 


وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء .


وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز بلبيس بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتشكيل لجنة لمراجعة أعمدة الكهرباء وعمل الصيانة اللازمة لها ورفع النزلات الكهربائية المخالفة وتغطية أعمدة الإنارة من أسفل وتغيير الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة واستعدال الأعمدة المائلة على الطريق الواصل بين قريتي شبرا النخلة وسندنهور وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين. 


واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد مخابز عزبة النميلة التابعة لقرية المنشية بأولاد سيف بمركز بلبيس لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته لاشتراطات الجودة والوزن ، حيث قام المحافظ بنفسه بمراجعة وزن رغيف الخبز وتبين له عدم مطابقته للوزن المقرر ليوجه وكيلة وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن مع إلزام مفتشين التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.


وخلال عودته لمدينة الزقازيق تلاحظ لمحافظ الشرقية وجود عدد من الأعمدة المائلة على جانبي الطريق ليأمر رئيس مجلس المدينة سرعة التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لاستعدالها فورا والانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة اللازمة حفاظا علي أرواح المواطنين.
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