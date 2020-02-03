AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

قيادي بـ مستقبل وطن: إجلاء المصريين من الصين يؤكد حرص الدولة على أبنائها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:55 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
Advertisements
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسهيل إجراءات عودة الجالية المصرية من الصين على نفقة الدولة، وتحمل الدولة تكاليف الإجلاء، إضافة إلي إجراء الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما للتأكد من سلامة كل المصريين.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن الموقف الرسمي المصري يؤكد حرص الدولة المصرية وقادتها على سلامة مواطنيها في أي دولة، والتدخل الحاسم لصالحهم والتأكد من أمنهم، حيث أن مصر كانت من أول 10 دول فتحت باب العودة الطواعية لمواطنيها في الصين على نفقة الدولة.

وأشار إلي أن الفيروس قد تسبب حتى الآن في 213 حالة وفاة، وتأكدت إصابة 9962 حالة في الصين، وانتقل إلى 18 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ويسود الرعب بشكل أساسي لسببين: الأول هو عدم وجود لقاح وعلاج للمرض حتى الآن، والثاني هو الخوف من تحول الفيروس في دول أخرى لصورة يصبح معها أكثر فتكا وخطورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خوفا من كورونا.. منطقة الخليج تعلن حالة الطوارئ.. والدول تدعو مواطنيها لمغادرة الصين.. وشي جين بينج يطالب الجميع بالتكاتف لمواجهة الفيروس الجديد

روسيا تعلن خبر سار عن لقاح فيروس كورونا.. فيديو

عائد من الصين: جميع المصريين فكروا في العودة للقاهرة بعد انتشار فيروس كورونا ..فيديو

بعد عودتها من الصين..أسرة مصرية ترصد لـ صدى البلد كواليس الهروب من كورونا

كورونا يقتل 259 ويصيب 12 ألفا بالصين.. إعلان طوارئ عالمية بسبب الفيروس.. وألمانيا وفرنسا تتوقعان تطوير لقاح للفيروس خلال أشهر.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

برلماني: إجلاء المصريين من الصين مجاناً يؤكد حجم الدولة المصرية

ترشيحاتنا

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الهلال السوداني يشكو رضوان جيد للكاف ويوضح: غير مسئولين عن الشغب

المخرج خالد جلال في المستشفى لإجراء فحوصات

فوائد سماع القرآن الكريم يوميا.. 6 هدايا ربانية تجعلك تفوز برضا الله ورحمته

غسـلوا 100 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات

#قطر_باعت_القضية يتصدر تويتر.. ومغردون: تسعى لتدمير البلاد العربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور

شاهد سيارة دودج دورانجو SRT 2020 لأول مرة.. صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" لـ وحدة من الجيش الثانى الميدانى.. صور