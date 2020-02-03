باحث عائدًا على طائرة ووهان: الوضع مشدود.. ولا حالة اشتباه بين المصريين

يستعد الباحثون والطلاب المصريون العائدون من مطار ووهان إلى مطار العلمين للخروج تباعا من الطائرة وسط تشديدات طبية، حيث يستقبلهم من أمام الطائرة مجموعة من الاطباء والمختصين المرتدين السترة الواقية.

وأكد محمد ناجح احد ركاب الطائرة العائدين من ووهان، إن هناك تشديدات كبيرة، قائلا: "الوضع هنا مشدود وهنتوجه من المطار وسط حجر صحي للفندق يستمر 14 يوم وبعدها هنرجع لاهالينا".

وأضاف معظم المصريين العائدين إن لم يكن جميعهم هم دكاترة جامعات ومراكز بحثية في بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه او ابحاث ما بعد الدكتوراه، مؤكدًا أن إننا جميعا علي قدر من الوعي الكافي اننا نحمي أنفسنا وبالتالي نحمي أهلنا.

وأضاف: " بنعتذر اننا كنا سبب في ازعاج اهالي مطروح لكن يعلم الله أن هذه الإجراءات والحجر الصحي هي للصالح العام و بنطمنكم والله كلنا بخير وما في حاله واحده مشتبه فيها و الله لو نعلم أن هناك نسبه ولو ٠.١ % ضرر ما كنا وافقنا على الاجلاء احنا بنحبكم وبنحب بلدنا.".