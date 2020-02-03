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أخبار العالم

وزير خارجية فلسطين: نسعي لعزل الخطة الأمريكية دوليًا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:56 م
المالكي
المالكي
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محمد علي
صرح وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي لسكاي نيوز، بأن السلطة الفلسطينية سشارك في قمة الاتحاد الأفريقي وفي جلسة مجلس الأمن لتوضيح الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية للسلام. 

وقال المالكي، إن  القرار العربي الرافض للخطة الأمريكية للسلام مهم جدا ويعزز مساعينا دوليا. 

وأضاف، أن السلطة الفلسطينية لن تترك طريقا وإلا ستسلكه لعزل الخطة الأمريكية الإسرائيلية بشأن القضية الفلسطينية. 

واعتبر المالكي إن الخطة الأمريكية تلغي حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وتشرّع الاستيطان الإسرائيلي. 


وأكد المالكي  على أن السلطة مستعدة للتفاوض مع إسرائيل على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.


وقبل هذه التصريحات، سبق وأن قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، خلال انعقاد فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة،   إن المشكلة الرئيسية في الخطة المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليست في التفاصيل بل في بنيتها الأساسية.

وأضاف المالكي، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تداعيات خطة السلام: "خطة السلام الأمريكية تلغي ما هو قانوني وشرعي من حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "خطة السلام الأمريكية تشرع إجراءات ضم المستوطنات الإسرائيلية وتفرض على الفلسطينيين القبول بالقدس غير مجزئة عاصمة لإسرائيل، كما تقسم المسجد الأقصى مكانيًا ودينيًا". 

وشدد الوزير الفلسطيني على أن تلك الخطة تشرع إجراءات ضم المستوطنات الإسرائيلية ومنحازة بشكل كامل للجانب الإسرائيلي، مضيفًا: "هناك محاولات غير مسبوقة للانحياز ضد الشعب الفلسطيني، فهذه الخطة تدمر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام، وهناك قرار عربي بالإجماع على رفضها".

وقال: "نطالب الدول الإسلامية برفض الخطة الأمريكية وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال فهي لا تعترف بالشعب الفلسطيني كأمة، و لم نخجل من التفاوض بحسن نية إلا أن طمع الجانب الإسرائيلي منعنا من التوصل لتقدم محرز".

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