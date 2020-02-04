برلمانية: السيارات الكهربائية تساهم فى الحد من التلوث البيئى
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:07 ص
السيارة الكهربائية
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصر استعانت بشركة صينية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية ، مشيرة إلى أن شركة النصر للسيارات سيتم إحياءها مرة اخرى لإنتاج السيارات الكهربائية بالشراكة مع الصين. وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنتاج مصر للسيارات الكهربائية سيساهم فى الحد من التلوث البيئى ، خاصه وان هذه السيارات تعتبر صديقة للبيئة لتشغيلها بالكهرباء ، وعدم إعتمادها على البنزين. وطالبت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة توفير وزارة البترول لمحطات تمويل السيارات الكهربائية لشحنها بالكهرباء ، خاصه فى المولات الكبيرة والكومباوندات ، مشيرة إلى أن إنتاج مصر للسيارات الكهربائية يشجع الصناعة المحلية بخبرة أجنبية.
وكان قد قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إننا نعمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع الأعمال، مشيرا إلى أننا نركز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة لأنها كثيفة العمالة.
وأضاف «هشام توفيق» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن شركة النصر للسيارات في طريقها للعودة من جديد من خلال السيارات الكهربائية
، بإنتاج جيل جديد من السيارات الحديثة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن علامة سيارة النصر متعلق بها كثيرا وأيضا كثير من المصريين، متمنيا عودة صناعة سيارات النصر مرة أخرى قريبا.
وأشار "هشام توفيق" إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لصناعة سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، مؤكدا أن السيارات الكهربائية
هي المستقبل، والسيارة شكل واحد بموديلات مختلفة ملاكي وأجرة.
ولفت «هشام توفيق» إلى أن سيارات الكهرباء
موفرة المال والخدمات، وأعطالها قليلة جدا، منوها إلى أنه تم أختيار السيارة وهي تعمل 450 كم من شحنها الاول، وتعمل البطارية في الشحن خلال 7 ساعات.