تعرف على تفاصيل إجراء انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية

تشهد المؤسسات الصحفية القومية ، استعدادات مكثفة لإجراء إنتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية .

ويدرس العديد من الزملاء بالمؤسسات امكانية الترشح في الانتخابات وحتى الآن لم يعلن أحد بالمؤسسات القومية عن قراره النهائي حول الترشح لخوض الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة والجمعيات العمومية .

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد المقبل.





ويرأس المستشار عادل بريك عضو الهيئة الوطنية للصحافة نائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على إجراءات انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.

وحول شروط الترشح حددت الهيئة شروط الترشح وهي أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشر سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.

كما يشترط أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون وإقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة كما تضمنت الشروط أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.

الأوراق المطلوبة :-

يسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات

في سياق متصل قررت الهيئة الوطنية للصحافة وضع ضوابط محددة لاختيارات رؤساء مجالس الإدارة والتحرير فى المؤسسات القومية، وفقًا لمعايير موضوعية يتم الإعلان عنها فور إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.

تشمل الضوابط معايير الأداء للقيادات الحالية، في ضوء معالجة مشاكل وأزمات المؤسسات واستثمار الأصول والديون والعمالة، وكذلك أرقام ومعدلات التوزيع والتأثير وتمييز المحتوى.

وحول ضوابط العملية الانتخابية .. أقرت الهيئة إجراءات الانتخابات على النحو التالي:

- تشكيل لجنة عُليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.

- مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كلٌ حسب صفته.

- مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض.

- تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على:

- مواعيد الانتخابات - وشروط الترشح والقواعد المنظمة له - وتشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية - وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

- فتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقي الطعون.

يتم تلقي الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها.

- يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

- تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية.

- تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية.

- موافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي.

المدة الزمنية للانتهاء من الانتخابات :-

من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع.