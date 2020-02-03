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أخبار العالم

من مكتبها في القاهرة..هذا ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية حول كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد علي
أكدت منظمة الصحة العالمية على أهمية تعزيز"التدابير الوقائية" للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا"، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وسائل إعلام مختلفة.

 وقالت المنظمة الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تعد حسب تصنيفها من أكثر المناطق خطورة، بسبب كثافة الرحلات الجوية القادمة إليها من الصين.

وقدرت المنظمة عدد الحالات المؤكدة التي أصيبت بالفيروس بـ11953 حالة، أغلبها في الصين.

وأشارت في مؤتمر صحفي عقده مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط في القاهرة، إلى أن الفيروس يتطور لدى نحو 20% من المصابين، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة اثنين من كل مائة مصاب، في وقت لا يزال فيه عدد حالات العدوى غير محدد حول العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفى بالقاهرة، إنه لا توجد إصابات بالكورونا بين المصريين، لكن هناك  6 أفراد مصابين بـ"كورونا" 4 منهم من أسرة واحدة في الإمارات العربية المتحدة.


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