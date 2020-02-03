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اقتصاد

هبوط أسهم 87 شركة.. تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد صبيح
دفعت مبيعات المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة المصرية للاستقرار في المنطقة الحمراء بختام تعاملات اليوم الاثنين 3-2-2020.

واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء بـ 31.1 مليون جنيه ، 38.5 مليون جنيه على التوالي.

مبيعات المستثمرين الأجنب سجلت 69.7 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% مسجلا مستوى 13880.4 نقطة.

كذا انخفض مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسب 0.70% ، 0.15% على التوالي.

سجلت قيمة التداول 464,6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 87,8 مليون سهم بتنفيذ 15,899 ألف عملية.

استحوذت المؤسسات على 75.83% من معاملات البورصة المصرية اليوم الأثنين، وبلغ نصيب المتعاملين الأفراد 24.16%.

وقد تم التداول على أسهم 160 شركة مقيدة، ارتفعت منها أسهم 43 شركة وانخفضت أسهم 87 شركة ولم تتغير أسهم 30 شركة.
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