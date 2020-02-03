هبوط أسهم 87 شركة.. تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

دفعت مبيعات المستثمرين الأجانب مؤشرات البورصة المصرية للاستقرار في المنطقة الحمراء بختام تعاملات اليوم الاثنين 3-2-2020.





و اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء بـ 31.1 مليون جنيه ، 38.5 مليون جنيه على التوالي.





مبيعات المستثمرين الأجنب سجلت 69.7 مليون جنيه.





و تراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.06% مسجلا مستوى 13880.4 نقطة.





كذا انخفض مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسب 0.70% ، 0.15% على التوالي.





سجلت قيمة التداول 464,6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 87,8 مليون سهم بتنفيذ 15,899 ألف عملية.





استحوذت المؤسسات على 75.83% من معاملات البورصة المصرية اليوم الأثنين، وبلغ نصيب المتعاملين الأفراد 24.16%.





وقد تم التداول على أسهم 160 شركة مقيدة، ارتفعت منها أسهم 43 شركة وانخفضت أسهم 87 شركة ولم تتغير أسهم 30 شركة.