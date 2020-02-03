سعر ومواصفات Audi E Tron أول سيارة كهربائية من أودي.. شاهد

اعلنت الصانع الالماني اودي عن طرح سيارتها الكهربائية بالكامل متعددة الاستخدامات audi e tron الSUV.









تحتوي السيارة الإلكترونية على حزمة بطارية ليثيوم أيون تبلغ 95.3 كيلو واط في الساعة تعمل بمحركين كهربائيين في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة .









تعتبر اودي اي ترون – Audi e tron أول سيارة كهربائية إنتاجية من الصانع الألماني اودي ، لتعلن هذه السيارة الجديدة كليًا التي تقع ضمن فئة سيارات الكروس أوفر الكهربائية فور إطلاقها تحدي كل من تسلا اكس الأمريكية tesla model s ، و جاجوار i pease البريطانية ، و مرسيدس eqc الألمانية .









تتراوح قوة المحركات الكهربائية التي تعتمد عليها سيارة اودي audi e tron

2020 بين 265 كيلوواط (355 حصانا) إلى 300 كيلوواط (402 حصان).

وتتسارع اجدد سيارات اودي من 0 إلى 97 كم/س (60 ميل/س) في 5.5 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س (124 ميل/س) .







تأتي سيارة audi e tron 2020 مزودة بالعديد من الشاشات التي وصلت إلى لوحة العدادات وحتى إلى جوانب الأبواب من الداخل من أجل عرض ما تصوره الكاميرات الجانبيه الخارجية البديلة عن المرايا الجانبية ، كما حصلت مقصورة السيارة audi e tron على فتحات تهوية نحيلة التصميم وزخارف سوداء مضيئة تجمع بين الأناقة والفخامة بروح مستقبلية .









وتتوفر السيارة audi e tron بـ اطارات بقياسات تتراوح بين 19 إنش إلى 21 إنش في النسخة كاملة المواصفات و من ناحية أبعاد خارجية يبلغ طول سيارة Audi e-tron 2020 الجديدة 4.9 متر ، وعرضها 1.93 متر ، وارتفاعها 1.66 متر ، وطول قاعدة عجلاتها 2.92 متر

، وتتسع لنقل 5 أشخاص على متنها .









يستخدم لقب " e-tron " من Audi في سياراتها الكهربائية بالكامل وسوف تصل إلى الولايات المتحدة بسعر 75.795 دولارًا لطراز Premium Plus و 80،095 دولارًا لطراز Prestige .









