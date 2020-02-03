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أخبار العالم

عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن سفير ليبيا لدى النيجر، عبد الله بشير، اليوم الاثنين، انشقاقه عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس، مؤكدا تأييده للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب.

وقال بشير في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه اتخذ القرار نظرا للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي ظل "محاولة شرعنة الغزو الأجنبي" في إشارة إلى طلب حكومة السراج التدخل العسكري التركي.

وأضاف بشير أن حكومة السراج صارت مرتهنة لقوة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، فضلا عن سلب القرار الوطني للبلاد.

وشدّد السفير على انحيازه لشرعية الشعب الليبي ممثلة بمجلس النواب والحكومة التي انبثقت عنه، مضيفا "هنا يتوجب القول والتأكيد على أنني ممثل الدولة الليبية بكافة مناطقها".

وتابع قائلا: "أعلن دعمي لجيشنا الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون، على أن يؤدي ذلك إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة، تفسح المجال لقيام دولة القانون والمؤسسات واستعادة هيبة الدولة وسيادتها والدخول في مرحلة ازدهار واستقرار دائم".

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