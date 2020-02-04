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جوائز الجامعات بالملتقى الرياضي للوافدين.. المنصورة تفوز بخماسي الكرة.. والإسكندرية تحصد المركز الأول بالسباحة 50 مترا والقاهرة مركز أول كرة طائرة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني - كريم ناصر
الملتقى الرياضى للوافدين بجامعة قناة السويس: 
فريق جامعة المنصورة يفوز بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي
جامعة الإسكندرية تحصد المركز الأول بالسباحة 50 مترا للبنين 
القاهرة تفوز بالمركز الأول بالكرة الطائرة 

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى فعاليات الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين  بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والذى يتم خلال الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجاري.

 بدأ افتتاح الملتقى بعزف السلام الوطني، وأعقب ذلك كلمة الطلاب الوافدين للطالب محمود عليوة من سوريا، والدارس بجامعة قناة السويس.

 قدمت د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، معربة عن سعادتها بحضور سفراء ومستشاري وممثلي السفارات الأجنبية، مشيدة  بالدعم الكامل الذي يقدمه د. خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار المبادرة القومية "ادرس في مصر".

 أكد د. محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن مصر حاضنة لكافة الطلاب وتدعمهم بالكامل.

 قامت د. ماجدة هجرس  قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بتقديم درع "ادرس في مصر" خلال تكريمهم لقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس وممثلي السفارات.

وقد بدأ الحفل الفني للافتتاح بفقرات غنائية، وعروض للأطفال، والرقصات الإفريقية، وعرض للفريق الصيني، وفقرات حرة للتحكم بالكرة والدراجة، وأعقب ذلك فقرات لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.


كما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة حول فعاليات اليوم الثاني للملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، والذي تنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة  بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأشار التقرير إلى نتائج المسابقات الرياضية المختلفة، حيث فاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول في كرة القدم الخماسي، وحصلت جامعة القاهرة علي المركز الثاني، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين في المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفي مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس علي المركز الثاني، وفريق جامعة الزقازيق على المركز الثالث.

وأضاف التقرير أن نتائج الكرة الطائرة جاءت بفوز فريق جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالمركز الثاني، بينما جاء فريق جامعة عين شمس بالمركز الثالث.

وأوضح التقرير أن نتائج مباريات السباحة 50 مترا بنات جاءت على النحو التالي: حصل فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الأول يليها جامعة الزقازيق، وجامعة عين شمس علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.

وفي منافسات السباحة بنين 50 مترا حصلت جامعة الإسكندرية على المركز الأول تلاها جامعة القاهرة، وفريق الإدارة المركزية علي المركزين الثاني والثالث علي التوالي.

وفي منافسات 100متر حصلت جامعة حلوان علي المركز الأول تلاها فريق الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين على المركز الثاني، وجامعة السويس علي المركز الثالث، وفي ألعاب القوي 100متر جري بنين جاء ترتيب الفرق كالتالي: جامعة القاهرة ثم جامعة عين شمس ثم الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وفي 400 متر بنين جاء الترتيب بجامعة الإسكندرية ثم جامعة المنصورة يليها جامعة حلوان.


وفنظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى فعاليات الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين  بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والذى يتم خلال الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجاري.

 بدأ افتتاح الملتقى بعزف السلام الوطني، وأعقب ذلك كلمة الطلاب الوافدين للطالب محمود عليوة من سوريا، والدارس بجامعة قناة السويس.

 قدمت د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، معربة عن سعادتها بحضور سفراء ومستشاري وممثلي السفارات الأجنبية، مشيدة  بالدعم الكامل الذي يقدمه د. خالد عبد الغفار وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار المبادرة القومية "ادرس في مصر".

 أكد د. محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن مصر حاضنة لكافة الطلاب وتدعمهم بالكامل.

 قامت د. ماجدة هجرس  قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس ود. رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بتقديم درع "ادرس في مصر" خلال تكريمهم لقيادات مدينة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس وممثلي السفارات.

وقد بدأ الحفل الفني للافتتاح بفقرات غنائية، وعروض للأطفال، و الرقصات الإفريقية، وعرض للفريق الصيني، وفقرات حرة للتحكم بالكرة والدراجة، وأعقب ذلك فقرات لكلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.

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