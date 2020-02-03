خلال مناقشة كتاب "ملاحم الكوماندوز".. مجدي شحاتة: سيدات بدو سيناء ساعدونا في حرب الاستنزاف





قال الدكتور جمال زهران، إن أهالي سيناء شرفاء وساعدوا رجال الجيش وتعرضوا لأضرار كثيرة، وفي ذات الوقت لديهم بطولات عديدة، مؤكدًا على أنهى لم يثبت وجود خيانة حدثت من أهالي سيناء، وسنظل معتزين بهم.

جاء ذلك على هامش كتاب "ملاحم الكوماندوز" للكاتب محمد الشافعي، بحضور الدكتور جمال زهران و اللواء مجدي شحاتة.

وقال الكاتب محمد الشافعي صاحب كتاب "الكوماندوز"، إن كتابه حلقة من سلسلة الأبطال الذين دافعوا عن بلدهم، وأن لكل كاتب مشروعه في الكتابة.

وأضاف الشافعي انه اختار مشروعه في الكتابة الوطنية وأنجز فيه ٣٥ كتاب في هذا المجال، لافتًا إلى أنه سجل خلالها بطولاتنا في حروب العصر الحديث.

وتابع: "كتاب ملاحم الكوماندوز"يغطي فكرة عمليات خارج خطوط العدو، هذه القوات ذهبت لكى لا تعود، والكتاب يركز فيه على العنصر الإنساني، وتحدث أيضا عن منظمة سيناء العربية والتي كان ٩٠٪ منهم من أهالي سيناء، وهى المنظمة الفدائية الوحيدة في حروب الاستنزاف".

وقال اللواء مجدي شحاته أحد رموز حرب الاستنزاف، سيدات البدو كانوا يصعدون الجبل في ٥ ساعات حاملين المياة والطعام أثناء الحرب.

وأضاف شحاته: "عيشنا جوع وبرد صعب والأهم كنا محافظين على روحنا المعنوية، لذا أنصح الشباب بالحفاظ على هذه البلد التي ضحينا من أجلها، وكنا نأكل الدقيق والمياة والملح لمدة ٦ شهور خلال الحرب ولكننا انتصرنا وعدنا لبلدنا".

وأوضح اللواء مجدي شحاتة: "نحن لدينا تاريخ مشرف وعظيم مثلما نحتفل بتاريخ الفراعنة فاللدولة المصرية أيضا تاريخ مشرف نحتفي به".

وأضاف شحاته أن هناك تحديات واجهتنا بعد حرب الاستنزاف لأن الموضوع كان يمس كرامة المصري، وكان هناك إصرار على إعادة الأراضي المصرية والكرامة، والدولة كانت فقيرة ولكن الجميع ضحى بكل شيء من أجل الانتصار، استشهد الكثيرين حتى حققنا هدفنا.

وتابع: "العدو حس أن أى مواجهة مع مصر ستكون صعبة عليه، ونحن لم نعبر خط بارليف فقط ولكننا عبرنا نفسية العدو، ومعظم أبطال الكتاب اعرفهم عن قرب، ومشتركين في سمة واحدة وهى الوطنية المتطرفة ليس فيها اى جدال وهو تحقيق تحرير ارضنا، ونحن واثقين في شعبنا انه يتخطى المخاطر الحالية".