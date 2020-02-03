ممثل الأغذية العالمي يتفقد المشروعات والمشغولات اليدوية في الأقصر

تفقد مانجستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ومدير مكتب مصر، المشروعات والمشغولات اليدوية بالطود جنوب الأقصر، وبرفقته مساعد أول المدير التنفيذي لمكتب روما، ووفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي للاتحاد الأوربي ".W F.P".





وقام الوفد بزيارة مدرسة "الفتاتيح المجتمعي" ذات الفصل الواحد، بنجع الفتاتيح التابعة لمدينة الطود، كما باشر تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم، لتحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية، وربطها ببنك المعرفة، في ضوء تطوير العملية التعليمية.





كما استمع هايلي والوفد المرافق له إلى شرح عن المشروع، الذي تضمن تجديد المدرسة، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية، وعرض المحتوى التعليمي، وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.





واستكمل الوفد جولته بالاستماع إلى حديث بعض السيدات المعيلات اللاتي تم تدريبهن على بعض المشاريع المختلفة، ومساهمة بعض الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات من خلال القروض، حيث ساعدتهم المشروعات فى إعالة أسرهم، وذلك في ضوء تمويل المشاريع التي يقدمها البرنامج.