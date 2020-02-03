استمرار دوري مباريات كرة القدم الخماسي وكرة السلة بأسبوع فتيات الجامعات

أقيمت اليوم الاثنين، مباراة كرة القدم الخماسي بملاعب مركز الأنشطة بين جامعتي القاهرة والمنيا، والتي انتهت بفوز جامعة القاهرة ٣- 0، استمرارا لفعاليات النشاط الرياضي بأسبوع فتيات الجامعات الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من ٣١/١ وحتى ٦/٢/٢٠٢٠.





كما أقيمت مباراة بين جامعتي عين شمس ودمياط وانتهت بفوز جامعة عين شمس 2- 0 وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكابتن صبري البرديسي وكابتن مكرم شفيق سكرتير اللجنة.





أما عن مباريات كرة السلة فقد بدأت أولى المباريات بين جامعة قناة السويس وطنطا وانتهت بفوز جامعة قناة السويس وتضم لجنة التحكيم كابتن أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصرى وكابتن محمد جلال عبد اللطيف سكرتير اللجنة الرئيسية فى الاتحاد المصرى.





كما أقيمت مباراة بين جامعتى حلوان وكفر الشيخ انتهت بفوز جامعة حلوان. وتضم لجنة التحكيم كابتن سامح منصور وكابتن مرام محمد وكابتن أحمد الجزار وكابتن هدى سيد.