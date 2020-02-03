AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مفتي أوكرانيا: التصدي للفكر المتطرف مسئولية الأفراد والسلطة.. حملة لمجابهة الفكر المتطرف.. ويؤكد التقصير الغربي في إتاحة منابر إعلامية توضح صورة الإسلام الحقيقة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 م
الشيخ أحمد تميم -
الشيخ أحمد تميم - مفتي أوكرانيا- مع محررة صدى البلد
Advertisements
يارا زكريا

الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد:

= التصدى للفكر المتطرف يكون من خلال الوسائل التعليمية والإعلامية والأمنية
للأزهر دور كبير فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف 
=  الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه
حاولنا  جاهدين ردع أي فكر متطرف بنشر صحيح الدين للتعريف بماهية الإسلام الحقيقة وقيمه
=  أقترح حملة مليونية لنشر علم الدين الضروري
عدم وضع حلول فكرية جادة للتطرف جعل الغرب ينحي منحي فكري متطرف


على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي ، التقي " صدى البلد " الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا للحديث معه حول آليات التجديد في الفكر الإسلامي وكيفية تفكيك المفاهيم المغلوطة و نبذ الفكر المتطرف وما هي أبرز سبل التصدي للإرهاب وجماعات الغلو والتشدد.

في البداية، أكد الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا إن التصدي للأفكار المتطرفة والضالة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والسلطة.

وأوضح " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن السلطة الحاكمة لأي بلد هي من تملك الإمكانات الجادة لمجابهة أي فكر متطرف يهدد أمن بلدها؛ فهي تدافع عنه من خلال وسائلها التعليمية والإعلامية والأمنية.

وتابع أن الأفراد أيضا تقع عليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة في هذا الشأن؛ فهم من يقع عليهم مسؤولية تعلم صحيح الدين وإرشاد من حولهم إلى الصواب؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بطلب العلم والحث على الصواب بالنصيحة والإرشاد إليه.

وأضاف: "لكن الدور الأهم والتأثير الأكبر يقع على المؤسسات العلمية، مبينًا أن للأزهر الشريف دورا كبيرا فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف ونشر السلام فى ربوع الأرض بقيم الإسلام السمحة".

وواصل أن الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه، مشيرًا : تعلمنا في الأزهر كثيرًا وما زلنا نتعلم صحيح الدين من خلال الكتب الهامة بجانب التواصل الفعال بعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات.


وأشار الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا، إلى أنه في بداية ظهور الإسلام في أوكرنيا لم يكن للمسلمين سبل للتعلم الكافي الذي يحصنهم ويجعلهم أقوياء فكريًا ومتمكنين في كافة أحكام دينهم خاصة وسط انتشار الفتن والمعاصي وأصحاب الفكر الالحادي.



ونوه " تميم" في تصريح خاص ل "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي أنهم حاولوا جاهدين ردع أي فكر متطرف بنشر صحيح الدين للتعريف بماهية الإسلام الحقيقة وقيمه وأحكامه الأساسية الكلية والجزئية.



واستكمل: استخدامنا في هذا جميع الوسائط المتاحة من برامج تليفزيونية وغيرها لتوصيل المعلومة الدينية الصحيحة لعامة الناس ومثقفيهم وذلك لمجابهة الأفكار المتطرفة التي انتشرت عن طريق الكتب والتي كانت تطبع بكميات كبيرة فقد تصل عدد نسخ طباعته لعشرين ألف نسخة وربما ثلاثين ألفا.



وأفاد: لم نقصر في بناء عقلية فكرية وإسلامية قوية مما جعل الإمتداد ينحصر بل نقترب من إقلاع جذور هذه الأفكار المتطرفة الشاذة بنشر علم الدين الضروري تطبيقًا لما وجهنا إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-  إلي أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.



وذكر مفتي أوكرنيا ل " صدي البلد" أنه يقترح حملة مليونية لنشر علم الدين الضروري؛ فهو يري لها تأثير كبير في التصدي لأفكار التطرف والإرهاب، مبينًا أنها حملة تعليمية وتثقيفية بماهية وحقيقة الدين الإسلامي. 



وألمح إلى أن هناك كثيرًا من رجال الدين والدعاة الذين يرشدون الناس إلى قراءة الكتب التي ألفت في علم الدين الضروري والتي اشتهرت باسم المختصرات و تتناول المفردات التي تبين حقيقة الإسلام والعبادات والحث على التعاملات النافعة والتحذير من التعاملات الفاسدة أو الضارة بين الناس ويكون شعارها ضرورة العمل والتعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة.



وأشار إلى تقديم دراسة تتضمن هذا الأمر إلى المسؤولين بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي لبحثها ورؤية وجه الإستفادة منها، وهي بعنوان: " الدعوة إلى الله في زمن خيمت فيه الظلمات "، مختتمًا : " ولو على الأقل سيصبح في كل أسرة  من خلال هذا الحملة من يستطيع حماية أفرادها من براثن التطرف والإرهاب" .


ونبه خلال حديثه إلى أنه يجب على المسلم أن يتمسك بثوابت دينه التي تعد منظمة لكافة شؤونه الحياتية طبقًا لعقائده الشرعية المتفق عليها منذ عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا.


وأبان " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن هناك مستجدات واضطربات تحدث في كل عصر دون غيره، منها الإيجابي والسلبي الذي قد يصل إلى حد تهديد أمن المجتمع وسلامة أفراده.



ونوه على ضرورة التصدي لهذه الاضطرابات بكل الوعي والحسم الفكري عن طريق إيصال الفكر السليم ومداواة أصحاب الأفكار الضالة بوسائل حديثة سمعية ومرئية



وذكر أن انتشار الفكر المتطرف وعدم وضع حلول فكرية جادة له جعل الغرب ينحي منحي فكريا متطرفا؛ لأنه كان يتهم الشرق قديمًا بالتطرف والإرهاب وعندما انحرفت بعض الجماعات وظهرت أفكار ضالة متشددة اعتقد الغرب بصحة كلامهم وفتح  منابره  الإعلامية لإثبات هذا.


واختتم:  أما المسلمون الذين يقاربون المليار ونصف المليار من البشرية نجد تقصيرا في إفساح المجال الإعلامي لهم للحديث عن الصورة الصحيحة التي دائمًا حفظت هوية المسلم ودحضت الفكر المتطرف؛ فهذا الدين تكثر الإفتراءات عليه وعلى من يدينون به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير مفتي دبي لـ صدى البلد: المؤسسات الدينية فى مصر ليس عليها تقصير للتخلص من أي فكر إرهابي متطرف

حاتم العوني لـ صدى البلد: التراث جزء من التجديد ويهاجم من جماعتين

مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد: تقصير غربي في إتاحة منابر إعلامية توضح صورة الإسلام الحقيقية

مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد: التصدي للفكر المتطرف مسؤولية الأفراد والسلطة

مفتي أوكرانيا: حملة لمجابهة الفكر المتطرف واقتربنا من قلع جذور التشدد

أمين المجلس الإسلامي الأعلى بتونس: التهميش الاجتماعى أحد أسباب ظهور الفكر المتطرف

ترشيحاتنا

تراجع كبير في سعر البنزين بمصر.. توقعات بانخفاض برميل البترول بسبب كورونا

لحظة سقوط أحلام على المسرح أثناء أداء اغنية "امان امان" .. فيديو

مصرية ترفض العودة من الصين.. والسبب غريب

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار

قلبي انكسر وعايزة حق ابني.. شاهد رد فعل الإعلامية مروة ميمي على مقتل نجلها

الكاف لـ صدى البلد: الأهلى لن يستفيد من تقرير حكم مباراة الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ