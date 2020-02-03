مفتي أوكرانيا: التصدي للفكر المتطرف مسئولية الأفراد والسلطة.. حملة لمجابهة الفكر المتطرف.. ويؤكد التقصير الغربي في إتاحة منابر إعلامية توضح صورة الإسلام الحقيقة

وألمح إلى أن هناك كثيرًا من رجال الدين والدعاة الذين يرشدون الناس إلى قراءة الكتب التي ألفت في علم الدين الضروري والتي اشتهرت باسم المختصرات و تتناول المفردات التي تبين حقيقة الإسلام والعبادات والحث على التعاملات النافعة والتحذير من التعاملات الفاسدة أو الضارة بين الناس ويكون شعارها ضرورة العمل والتعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة.