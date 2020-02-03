مفتي أوكرانيا: التصدي للفكر المتطرف مسئولية الأفراد والسلطة.. حملة لمجابهة الفكر المتطرف.. ويؤكد التقصير الغربي في إتاحة منابر إعلامية توضح صورة الإسلام الحقيقة

الشيخ أحمد تميم مفتي أوكرانيا لـ صدى البلد:
= التصدى للفكر المتطرف يكون من خلال الوسائل التعليمية والإعلامية والأمنية
= للأزهر دور كبير فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف
= الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه
= حاولنا جاهدين ردع أي فكر متطرف بنشر صحيح الدين للتعريف بماهية الإسلام الحقيقة وقيمه
= أقترح حملة مليونية لنشر علم الدين الضروري
= عدم وضع حلول فكرية جادة للتطرف جعل الغرب ينحي منحي فكري متطرف
على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي ، التقي " صدى البلد " الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا للحديث معه حول آليات التجديد في الفكر الإسلامي وكيفية تفكيك المفاهيم المغلوطة و نبذ الفكر المتطرف وما هي أبرز سبل التصدي للإرهاب وجماعات الغلو والتشدد.
في البداية، أكد الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا إن التصدي للأفكار المتطرفة والضالة مسؤولية مشتركة بين الأفراد والسلطة.
وأوضح " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن السلطة الحاكمة لأي بلد هي من تملك الإمكانات الجادة لمجابهة أي فكر متطرف يهدد أمن بلدها؛ فهي تدافع عنه من خلال وسائلها التعليمية والإعلامية والأمنية.
وتابع أن الأفراد أيضا تقع عليهم مسؤولية اجتماعية كبيرة في هذا الشأن؛ فهم من يقع عليهم مسؤولية تعلم صحيح الدين وإرشاد من حولهم إلى الصواب؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم- أمرنا بطلب العلم والحث على الصواب بالنصيحة والإرشاد إليه.
وأضاف: "لكن الدور الأهم والتأثير الأكبر يقع على المؤسسات العلمية، مبينًا أن للأزهر الشريف دورا كبيرا فى نشر صحيح الدين ونبذ العنف ونشر السلام فى ربوع الأرض بقيم الإسلام السمحة".
وواصل أن الأزهر منارة للإسلام وليس لمصر فقط فهو متخطي حدود الدول بعلمه وعلماؤه، مشيرًا : تعلمنا في الأزهر كثيرًا وما زلنا نتعلم صحيح الدين من خلال الكتب الهامة بجانب التواصل الفعال بعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات.
وأشار الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا، إلى أنه في بداية ظهور الإسلام في أوكرنيا لم يكن للمسلمين سبل للتعلم الكافي الذي يحصنهم ويجعلهم أقوياء فكريًا ومتمكنين في كافة أحكام دينهم خاصة وسط انتشار الفتن والمعاصي وأصحاب الفكر الالحادي.
ونوه " تميم" في تصريح خاص ل "صدى البلد" على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي أنهم حاولوا جاهدين ردع أي فكر متطرف بنشر صحيح الدين للتعريف بماهية الإسلام الحقيقة وقيمه وأحكامه الأساسية الكلية والجزئية.
واستكمل: استخدامنا في هذا جميع الوسائط المتاحة من برامج تليفزيونية وغيرها لتوصيل المعلومة الدينية الصحيحة لعامة الناس ومثقفيهم وذلك لمجابهة الأفكار المتطرفة التي انتشرت عن طريق الكتب والتي كانت تطبع بكميات كبيرة فقد تصل عدد نسخ طباعته لعشرين ألف نسخة وربما ثلاثين ألفا.
وأفاد: لم نقصر في بناء عقلية فكرية وإسلامية قوية مما جعل الإمتداد ينحصر بل نقترب من إقلاع جذور هذه الأفكار المتطرفة الشاذة بنشر علم الدين الضروري تطبيقًا لما وجهنا إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلي أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وذكر مفتي أوكرنيا ل " صدي البلد" أنه يقترح حملة مليونية لنشر علم الدين الضروري؛ فهو يري لها تأثير كبير في التصدي لأفكار التطرف والإرهاب، مبينًا أنها حملة تعليمية وتثقيفية بماهية وحقيقة الدين الإسلامي.
وألمح إلى أن هناك كثيرًا من رجال الدين والدعاة الذين يرشدون الناس إلى قراءة الكتب التي ألفت في علم الدين الضروري والتي اشتهرت باسم المختصرات و تتناول المفردات التي تبين حقيقة الإسلام والعبادات والحث على التعاملات النافعة والتحذير من التعاملات الفاسدة أو الضارة بين الناس ويكون شعارها ضرورة العمل والتعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة.
وأشار إلى تقديم دراسة تتضمن هذا الأمر إلى المسؤولين بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي لبحثها ورؤية وجه الإستفادة منها، وهي بعنوان: " الدعوة إلى الله في زمن خيمت فيه الظلمات "، مختتمًا : " ولو على الأقل سيصبح في كل أسرة من خلال هذا الحملة من يستطيع حماية أفرادها من براثن التطرف والإرهاب" .
ونبه خلال حديثه إلى أنه يجب على المسلم أن يتمسك بثوابت دينه التي تعد منظمة لكافة شؤونه الحياتية طبقًا لعقائده الشرعية المتفق عليها منذ عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا.
وأبان " تميم" في تصريح خاص لـ صدى البلد على هامش مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، أن هناك مستجدات واضطربات تحدث في كل عصر دون غيره، منها الإيجابي والسلبي الذي قد يصل إلى حد تهديد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
ونوه على ضرورة التصدي لهذه الاضطرابات بكل الوعي والحسم الفكري عن طريق إيصال الفكر السليم ومداواة أصحاب الأفكار الضالة بوسائل حديثة سمعية ومرئية
وذكر أن انتشار الفكر المتطرف وعدم وضع حلول فكرية جادة له جعل الغرب ينحي منحي فكريا متطرفا؛ لأنه كان يتهم الشرق قديمًا بالتطرف والإرهاب وعندما انحرفت بعض الجماعات وظهرت أفكار ضالة متشددة اعتقد الغرب بصحة كلامهم وفتح منابره الإعلامية لإثبات هذا.
واختتم: أما المسلمون الذين يقاربون المليار ونصف المليار من البشرية نجد تقصيرا في إفساح المجال الإعلامي لهم للحديث عن الصورة الصحيحة التي دائمًا حفظت هوية المسلم ودحضت الفكر المتطرف؛ فهذا الدين تكثر الإفتراءات عليه وعلى من يدينون به.