رئيس القصير يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

قاد سعد البدري، رئيس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، الإثنين، حملة مكبرة للبدء فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بعدة مناطق بالمدينة.

وذلك بحضور مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب، ومأمور قسم شرطة القصير، و رئيس فرع البحث الجنائى، ورئيس مباحث القصير، ونائب المأمور، وضباط المباحث بقسم القصير، وعدد من ضباط قسم الشرطة، ومن الوحدة المحلية مدير التفتيش المالى والإدارى ومدير التنظيم وعضو من الشئون القانونية بالوحدة، وشارك باللجنة عدد من المشرفين بالإدارة الهندسية وسيارات الحملة الميكانيكية ومرفق الإسعاف والحماية المدنية.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ قرارين إزالة بمناطق العدوة وبلوكات مجلس المدينة بإجمالى مساحة ٤٦٥.٨٠ متر مربع، كما تم تنفيذ إزالة تعد على أملاك الدولة بالمهد بمساحة ٥٠ مترا مربع، ليصل إجمالى المساحات ٥١٥.٨٠ متر مربع.

وأكد البدرى، أنه سيتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضى الدولة واستردادها من مغتصبيها.

وشدد رئيس المدينة على المسئولين بسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع القرارات فى الوقت المحدد لذلك، موجها الجهات المعنية بالتواجد على أرض الواقع لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وقال رئيس مدينة القصير، أننا لن نترك أى تعد على أراضى أملاك الدولة، وسيتم التصدى بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعدى على أراضى الدولة، وتكثيف الوحدة حملاتها ضد التعدى على الأراضى ومحاربة ظاهرة التعدى على أملاك وأراضى الدولة لإزالة التعديات بالمهد.

يذكر أن رئيس مدينة القصير، وجه بالمرور اليومى على أراضى الدولة ورصد أى بناء مخالف او تعدى بالمهد وذلك حفاظا على أراضى الدولة.