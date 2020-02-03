رفع 11 ألف طن قمامة وإزالة 1236 حالة إشغالات في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عن تنفيذ 23 حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وأبشواي ويوسف الصديق خلال شهر يناير، أسفرت عن رفع 11038 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 1236 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 4416 كشاف إنارة، وغرس 748 شجرة بالشوارع والطرق.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، نفذت 5 حملات مكبرة للنظافة خلال شهر يناير، أسفرت عن رفع 8855 طن قمامة ومخلفات من مختلف قرى المركز، وتركيب وصيانة 2230 كشاف إنارة، بالإضافة إلى تطوير 4 ميادين، وغرس 355 شجرة، فضلًا عن إزالة 433 حالة إشغالات متنوعة بمدينة الفيوم وقرى المركز.





وأضاف "التونى" أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، نفذت خلال شهر يناير 10 حملات مكبرة للنظافة، أسفرت عن رفع 1225 طن قمامة ومخلفات بناء، منها 525 طن قمامة و700 طن أتربة ومخلفات ونواتج تطهير المجاري والترع بمدينة أبشواي والقرى التابعة، كما تم إزالة 110 حالات إشغالات متنوعة تشمل إعلانات مخالفة وعوائق حديدية، وصيانة وتركيب 1566 كشاف إنارة، فضلًا عن غرس 173 شجرة، وتطوير وصيانة وإنشاء 3 ميادين بنواحى المركز.



