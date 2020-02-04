التعليم تستعد للفصل الدراسي الثاني.. الوزارة تنفي شائعة تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني بسبب كورونا.. وتعليمات رسمية بمنع الضرب وتفعيل لائحة الانضباط وتأمين المنشآت التعليمية

وزارة التربية والتعليم توجه قائمة تعليمات للمدارس قبل بدء ا لفصل الدراسي الثاني

الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح

متابعة التزام المدارس بضوابط تنظيم مجموعات التقوية المدرسية

حظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية









أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها إن الدراسة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020 يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة.





على جانب آخر، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة تعليمات رسمية جديدة بمناسبة قرب بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.





وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة لتدريس بالمدارس.





كما أكدت تعليمات وزارة التربية والتعليم المرسلة لجميع المديريات التعليمية والمدارس، ضرورة متابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.









وشددت التعليمات على متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي والفسحة وموعد انصراف الطلاب.





كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لابد من إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.





وأكدت أيضا ضرورة التواصل والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الدراسة.





كما أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة متابعة التزام المدارس بضوابط تنظيم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي وإحكام الإشراف عليها، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس.





وأكدت أيضا ضرورة التأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد لمنظمة لها.





وأخيرا شددت وزارة التربية والتعليم على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.



