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مرأة

منعا للعدوى .. محلول طبيعي لتنظيف المرحاض يوميا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعتبر استخدام المرحاض مع أكثر من شخص من أكثر الطرق التي تنتقل عبرها العدوى والميكروبات والجراثيم، وهو يحتاج إلى تنظيف يومي خاصة إذا تواجد بالمنزل شخص مريض أيًا كان مرضه، فالمرحاض يعد أمر شخصي وحساس للغاية ويحتاج المزيد من العناية الفائقة . 

منتجات التنظيف الجاهزة جيدة في تنظيف المرحاض إلا أنك بحاجة إلى تطهير المرحاض للتأكد من عدم انتقال العدوى أو الجراثيم بعد استخدامه مع أكثر من شخص بالمنزل، لذا يمكنك تحضير محلول طبيعي رخيص في المنزل يساعد على تطهير المرحاض يوميًا كما نصح به موقع wikihow . 


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1- قومي أولًا بارتداء زوج من القفازات قبل البدء في تنظيف المرحاض لتجنب انتقال الجراثيم.

2- قومي بتنظيف المرحاض بالمنظف الخاص الذي تستخدميه واتركي المنظف بداخله لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء.

3- بعد شطف المرحاض بالماء، قومي بعمل مطهر طبيعي منزلي مكون من الماء والخل ورشيه على كافة المرحاض من الداخل و الخارج واتركيه لمدة 20 دقيقة

4- اشطفي المرحاض من محلول الخل ، واحرصي على استخدام هذا المحلول يوميًا لتطهير المرحاض. 
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