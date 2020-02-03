محافظ البحر الأحمر يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير العشوائيات

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، لاستعراض آخر المستجدات بمشروعات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة من مدينة رأس غارب شمالا حتى مدينة حلايب جنوبا، لمعرفة الموقف التنفيذي النهائي لتلك المشروعات، وكيفية استكمال الحصر الدقيق طبقا للضوابط والشروط.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للأعمال التي تمت بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، والقصير، كما استعرض مشروعات بديل العشوائيات التي تمت بمدينتي حلايب وشلاتين، ودراسة مشروعات إسكان وأراضى الشباب ببعض المدن.

كما استعرض محافظ البحر الأحمر أيضا بديل العشوائيات التي نُفذت والمقامة بمدن البحر الأحمر منها ( إسكان الروضة بالغردقة - إسكان سفاجا - إسكان القصير - إسكانرأس غارب )، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة ١٠٠%، وتوصيل كافة المرافق من مياه الشرب والصرف صحي والكهرباء.





وفي نهاية الاجتماع وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشكر إلى صندوق تطوير العشوائيات على السرعة العالية في تقديم الحلول، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، كما قدم الشكر إلى المكاتب الاستشارية، وأطقم العمل المشاركة لهم والتي ساعدت كثيرا في تطوير الصورة الذهنية والبصرية.

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن ( الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير - الشلاتين- حلايب) بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.