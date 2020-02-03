حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

- الأجهزة التنفيذية تنتفض لتنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات

- استرداد 9500 متر من أراضى الدولة فى البحيرة

- تنفيذ 7 حالات إزالة واسترداد 40 فدان أرض زراعية بالفتح في أسيوط

- ازالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 فى الأقصر

- إزالة 141 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

وأعلن اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة عن بدء تنفيذ حملات الموجة الـ 15 رسميا لاسترداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب» ابتداء من أمس الأحد الموافق 2/2/2020 وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة .

وأكد المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بالبحيرة على متابعته اليومية لكافة المشروعات و منها تسوية وتمهيد الجسر الايسر لترعة ابو دياب الاوسط من ك1.500 حتى ك4.200 بطول 2.7كم بمعدات الادارة العامه لرى غرب البحيرة والمرور على ترعة الحاجر وحجز ك٦٨ (فم ترعة كرم)وفم ترعة عبد الفتاح والمغذى الحربى لمتابعة حالة الرى بمركز ابوالمطامير

وأكد المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بالبحيرة على متابعته اليومية لكافة المشروعات و منها تسوية وتمهيد الجسر الايسر لترعة ابو دياب الاوسط من ك1.500 حتى ك4.200 بطول 2.7كم بمعدات الادارة العامه لرى غرب البحيرة والمرور على ترعة الحاجر وحجز ك٦٨ (فم ترعة كرم)وفم ترعة عبد الفتاح والمغذى الحربى لمتابعة حالة الرى بمركز ابوالمطامير بالإضافة إلى اعمال تطهير ونزع حشائش ترعة ابو دياب الاوسط من الفم حتى النهاية بطول 5.5كم بهندسة رى ايتاى البارود بالادارة العامه لرى غرب البحيره وتطهير ونزع حشائش وصيانه ترعة التحدى من الفم حتى محطه «الف» ورفع الترسيبات وجزيرة خلف الفم بهندسة رى التحدى بالاداره العامه لرى غرب البحيرة.

وشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الاحلال والتجديد و تطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

وشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار التنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الاحلال والتجديد و تطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين .

بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة واحدة بزمام هندسه ري شمال التحرير على ترعه النوباريه بمسطح 5850 م عباره عن زراعه جسر ترعة النوبارية من ٩٣.١٠٠ حتى ك ٩٣.٢٥٠ بمعدات الاداره العامه لري النوبارية وبتامين من مركز شرطه ابو المطامير .

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزاله أي تعديات وسرعه تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها مشيرًا إلى انه تم تنفيذ 4 قرارات إزاله بمسطح 3190م2 عبارة عن زراعة ومباني علي ترعة البرية الرئيسية بحضور الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وتامين مركز شرطة ادكو

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وكذا إزاله أي تعديات وسرعه تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها مشيرًا إلى انه تم تنفيذ 4 قرارات إزاله بمسطح 3190م2 عبارة عن زراعة ومباني علي ترعة البرية الرئيسية بحضور الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وتامين مركز شرطة ادكو بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة واحدة بزمام هندسه ري شمال التحرير على ترعه النوباريه بمسطح 5850 م عباره عن زراعه جسر ترعة النوبارية من ٩٣.١٠٠ حتى ك ٩٣.٢٥٠ بمعدات الاداره العامه لري النوبارية وبتامين من مركز شرطه ابو المطامير .

وأكد المحافظ أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

و أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتي أسفرت خلال يومها الأول عن تنفيذ عدد 7 حالات إزالة بمركز الفتح خلال اليوم الأول للحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وقال محافظ أسيوط إن التعدى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أمر مرفوض وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حفاظًا على حق الدولة "حق الشعب " لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن لإزالة كافة التعديات للأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إنه تم تنفيذ 7 قرارات إزالة بمركز الفتح خلال اليوم الأول للحملة بإجمالي مساحة 40 فدان أرض زراعية على أن يتم استكمال تنفيذ باقي قرارات الإزالة بجميع قرى مركز الفتح وباقي مراكز المحافظة وفقًا للخطة الموضوعة على أن يتم تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن الحملة استهدفت قرى مركز الفتح لافتًا إلى إنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 76 حالة بمساحة 705 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 40 حالة بمساحة 180 فدان مشيرًا إلي التنسيق مع كافة جهات الولاية لتسليمها الأراضي التي تم تنفيذ الإزالة عليها لاستغلالها في النفع العام واستعادة حق الشعب تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء لافتًا إلى التصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون .

و شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الاقصر حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في منطقة المعلا بالشغب ونجع أبوسعيد وقرية الدير .





وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة 25 حالة تعد بمساحة 2242 م2 عبارة عن مبان وأسوار بارتفاعات مختلفة ومساحة 6 أفدنة زراعة متعدية على قرار تخصيص لإقامة عمارات سكنية بقرية الدير.





وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع ، صباح منصور نائبا رئيس المركز ، احمد الطيب مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الأقصر ، ياسر الصاوي ممثل المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة ، اللواء طارق داوود مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب ، والمقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة اسنا ، الرائد احمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة اسنا .





من جانبه اكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا بان موجة الازالات التى بدأت اليوم ستستمر لعدة ايام بمركز اسنا وذلك لاسترداد اراضي الدولة وفرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدى على اراضي الدولة بكافة انواعها وبجميع جهة ولايتها مشيرا ، إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف وخاصة الحفاظ على اراضي الدولة والحفاظ على هيبة الدولة وقوة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على اراضي الدولة واسترداد حق الشعب.





و قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 141 حالة خلال اليوم الأول لتنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة .





وأضاف، أنه تم إزالة واسترداد 141 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 106 حالة إزالة تعدي بالبناء بإجمالي مساحة 12160 مترا مربعا، و35 حالة إزالة زراعة على مساحة 5682 فدانا و22 قيراطا و15 سهم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية .





وأشار المحافظ إلي استمرار الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات .



