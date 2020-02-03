مسافر يثير الذعر على متن طائرة بسبب تصرفه المريب.. وهكذا تم التعامل معه

تسبب مسافر في حالة من الذعر على متن رحلة جوية تابعة لشركة طيران الخطوط الجوية الأمريكية، وذلك بعد أن استقل الطائرة مرتديًا "قناع غاز"، الأمر الذي أدى إلى إخراجه من الطائرة في نهاية المطاف.





وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت في مطار "دالاس فورت ورث الدولي" بولاية "تكساس" الأمريكية، بينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع متجهة إلى مدينة "هيوستن".





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المسافرين أصيبوا بالقلق بعد أن صعد هذا الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، على متن الطائرة مرتديًا قناع الغاز، كما كان يغطي رأسه تمامًا بقبعة سوداء.





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وكشف أحد المسافرين، ويُدعى "جوزيف ساي"، عن تفاصيل ما حدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرًا إلى أن التصرف الذي أقدم عليه هذا الراكب تسبب في تأخير الرحلة لمدة ساعة تقريبًا؛ وتابع موضحًا أن تصرفه تسبب في ذعر لبقية المسافرين، واضطروا جميعًا إلى الانتظار حتى تم إخراجه من الطائرة.





وقال في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه كان يجلس في الخلف ويتحدث إلى الراكبة الجالسة بجواره، وبعد ذلك سمع ضجة وعندما نظر لتبين ما يحدث رأي شخصًا في الطائرة يرتدي قناع غاز؛ وعلى الفور بدأ الركاب يتحدثون عنه ويتساءلون عن السبب وراء تصرفه، وكان أغلبهم يرغبون في أن يغادر هذا الراكب الطائرة.





وذكر "ساي" أنه لم يكن من الممكن رؤية وجه هذا المسافر، وكان الركاب يشعرون بالقلق من أن يكون قد تمكن من جلب شئ ما على الطائرة دون علم السلطات، وأنه ربما يرتدي القناع حفاظًا على سلامته.





وعندما توجهت إليه مضيفة طيران وطلبت منه خلع القناع رفض طلبها، وبعد ذلك استدعى طاقم الطائرة الأمن، وغادر هذا المسافر الطائرة؛ وقال المتحدث باسم شركة الطيران التي تتبعها الرحلة إنه حجز في أعقاب ذلك على متن الرحلة التالية المتجهة إلى "هيوستن"، وسافر بدون قناعه المريب.





وجاء في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية حول الواقعة أنه من المحتمل أن يكون المسافر أقدم على هذا التصرف خوفًا من عدوى فيروس "كورونا"، التي تسببت في حالة ذعر على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.