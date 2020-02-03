الزمالك يخوض تقسيمة قوية خلال مران الفريق اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب بختام تدريبات الفريق اليوم.





واطمأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التقسيمة على جاهزية كافة اللاعبين الذين لم يتواجدوا برحلة أنجولا كذلك شارك فيها الخماسي المستثنى من الراحة والذين تواجدوا بالرحلة الأخيرة.





وظهر طارق حامد بشكل فني وجاهزية قوية للمباريات القادمة ، وذلك في ظل غيابة عن الفريق في اللقائين السابقين أمام وادي دجلة بالدوري بسبب الايقاف وأمام أول أغسطس للراحة.





كذلك ظهر شيكابالا وحازم امام ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وبن شرقي ، والذين غابوا عن الرحلة الاخيرة بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.



