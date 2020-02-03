AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يخوض تقسيمة قوية خلال مران الفريق اليوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:00 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في جزء من الملعب بختام تدريبات الفريق اليوم.

واطمأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التقسيمة على جاهزية كافة اللاعبين الذين لم يتواجدوا برحلة أنجولا كذلك شارك فيها الخماسي المستثنى من الراحة والذين تواجدوا بالرحلة الأخيرة. 

وظهر طارق حامد بشكل فني وجاهزية قوية للمباريات القادمة ، وذلك في ظل غيابة عن الفريق في اللقائين السابقين أمام وادي دجلة بالدوري بسبب الايقاف وأمام أول أغسطس للراحة. 

كذلك ظهر شيكابالا وحازم امام ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وبن شرقي ، والذين غابوا عن الرحلة الاخيرة بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الظهور الأول لـ كارتيرون.. تقسيمة قوية في نهاية مران الزمالك

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

أخبار نادي الزمالك اليوم .. انطلاق القناة رسميا .. سبب غياب عبد الشافي عن مران الفريق

عبد الشافي جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام المصري في الدوري

كارتيرون يقود مرانا للقوة الذهنية لـ لاعبي الزمالك

تدريب قوى لحراس الزمالك قبل لقاء مازيمبى الكونغولى

ترشيحاتنا

بفستان أزرق جريء.. منة عرفة تستعرض أناقتها

بيراميدز والجونة.. شوبير يعلن قبلة شريف إكرامي عقب الرحيل عن الأهلي

بشرى لأصحاب المعاشات فى شهر يونيو

شوبير يكشف سر غضب شريف إكرامي من مجلس إدارة الأهلي

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الكاف لـ صدى البلد: الأهلى لن يستفيد من تقرير حكم مباراة الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار