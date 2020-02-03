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أخبار العالم

وزير خارجية فلسطين: دعم منظمة التعاون الإسلامي سهل لنا التحرك دوليا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:09 م
وزير الخارجية الفلسطيني،
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين إن دعم منظمة التعاون الإسلامي "سهل لنا التحرك دوليا".

ووفقا لـ "العربية"، أوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لم ينسق مع أحد من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس رفض محاولة ترمب التواصل معه".

وأكد المالكي: "نحن لا نرفض أي تفاوض وفق القرارات الأممية".

وتابع قائلا: "إسرائيل لم تتوقف عن الإجراءات العقابية علينا والاستيطان والاحتلال تسببا بخسائر بمليارات الدولارات".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني باق على أرضه ليحرر نفسه من الاحتلال وأنه سيبني دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني بثبات الموقف السعودي وتمسكه بحل وفق القرارات الأممية؛ مؤكدا أن الملك سلمان هو الذي بادر إلى تسمية قمة الظهران بقمة القدس.

وقال المالكي، اليوم الاثنين، خلال انعقاد فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن المشكلة الرئيسية في الخطة المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليست في التفاصيل بل في بنيتها الأساسية.

وأضاف المالكي، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث تداعيات خطة السلام: "خطة السلام الأمريكية تلغي ما هو قانوني وشرعي من حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "خطة السلام الأمريكية تشرع إجراءات ضم المستوطنات الإسرائيلية وتفرض على الفلسطينيين القبول بالقدس غير مجزئة عاصمة لإسرائيل، كما تقسم المسجد الأقصى مكانيًا ودينيًا". 
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