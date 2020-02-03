رحلة الهروب من فيروس كورونا.. محمد ناجح يروي ساعات الرعب من مطار ووهان إلى العلمين ويوجه رسائل مؤثرة

كالطفل في انتظار انتهاء رحلته الدراسية الطويلة والشاقة، ليعود إلى مصر يحتضن أمه وأسرته ليعوض أيام من الحرمان من الوطن والأهل والأصحاب، لكن شعور المصريين العائدين من مدينة وهان الصينية كان أكثر ألما، حيث يطاردمهم فيروس لعين يحرمهم من رؤية اسرهم واحتضانهم بعد الوصول إلى أرض مصر لمدة 14 يومًا.





عودة مؤلمة تصاحبها ساعات من القلق قضاها محمد ناجح وزملاؤه في مطار مدينة وهان الصينية، لم تغفو عينه لحظة في انتظار الصعود وبدء رحلته إلى مطار مدينة مرسى مطروح، فحوصات طبية خضع لها قبل دخول المطار وسط ترقب وشعور بالخوف سيطر على الجميع اتجاه عائلاتهم لاحتمالية عدم رؤيتهم مرة آخرى.





وسط أجواء من الفرحة الممزوجة بالشعور بالذنب خوفا على ابناء وطنهم من نقل العدوى وجه "ناجح" رسالته إلى أهل مطروح بصفة خاصة و لعموم الناس بصفة عامة "بنعتذر اننا كنا سبب في إزعاجكم لكن يعلم الله أن هذه الإجراءات والحجر الصحي هي للصالح العام.. وبنطمنكم والله كلنا بخير وما في حالة واحدة مشتبه فيها و الله لو نعلم أن هناك نسبة ولو ٠.١ % ضرر ما كنا وافقنا على الاجلاء احنا بنحبكم وبنحب بلدنا"...





لم يتردد أحد من المصريين في ووهان في إجراء الكشف الطبي المطلوب بل كان هناك تعاون كبير منهم مع السفارة، وأجمعوا على عدم الرحيل في حالة الشك للحظة أن الإجراءات والحجر الصحي غير كافيين خشية من أن يتسببوا في أي ضرر لأسرهم وبلادهم لذا كان الكشف قبل دخول مطار ووهان بناءً على طلب من العائدين.





"حقيقي مصر كانت علي قدر المسؤولية و فاقت كل التوقعات"، جملة قالها محمد مؤكدا أن السفارة المصرية في وهان من اول يوم كانت علي قدر المسؤولية بل فاقوا توقعاتي انا شخصيا في إدارة الأزمة ونشكر السفير الدكتور محمد البدري الذي أجرى مكالمات شخصية معنا ليطمئنا.

وعن رحلة الهبوط إلى أرض مصر روى محمد ناجح: "بمجرد وصولنا إلى المطار كان الوضع أكثر حدة حيث أستمر وجودنا داخل الطائرة حتى انتهاء الاجراءات الأمنية المعتادة والطبية المشددة لأن معظم المصريين العائدين هم دكاترة جامعات ومراكز بحثية في بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه أو أبحاث ما بعد الدكتوراة، لذ فكان لدينا جميعا الوعي الكافي لحماية أنفسنا وبالتالي نحمي أسرنا".





واختتم محمد حديثه برسالتين أحدهما إلى الصين: "مدينتي ووهان الحبيبه.. بعيدا عن الدين والسياسة ومن باب الإنسانية أسأل الله العظيم أن يعافيكم شيوخا وشبابا رجالا ونساءا وأطفال وأن يشفي مصابيكم.. وهان يا أجمل مدن الصين وناسك اطيب ناس والله انك لاحب مدن الصين الي قلبي وأسأل ربي أن يعافيكي ونعود مرة ثانية نستكمل ما بدأنا".



