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رياضة

الكاف لـ صدى البلد: الأهلى لن يستفيد من تقرير حكم مباراة الهلال

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:24 م
مباراة الأهلى والهلال
مباراة الأهلى والهلال السودانى
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القسم الرياضى

 أكد مصدر داخل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أن الحكم المغربى قدم التقرير الخاص بمباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الاتحاد من أجل مناقشته، وإصدار القرار النهائى بعدما شهدت المباراة بعض الأحداث المؤسفة.


وشهدت مباراة الأهلى والهلال السودانى ، التى أقيمت فى الجولة الأخيرة من منافسات دورى أبطال افريقيا لكرة القدم بعض الأحداث المؤسفة بعد اقتحام الجماهير ملعب المباراة ودخول الأجهزة الأمنية لحماية طاقم الحكام ولاعبى الأهلى والجهاز الفنى.


وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن القرار النهائى لن يفيد الأهلى نهائيا فى ترتيب المجموعة، خاصة أن المباراة تم استكمالها لنهايتها ونجح الهلال السودانى فى إحراز هدف التعادل فى الوقت الإضافى.


وأشار المصدر إلى أن الأهلى احتل المركز الثانى وسيتم إجراء القرعة بناء على هذا الترتيب بعد أن احتل النجم الساحلى المركز الأول.


وأوضح أن هناك العديد من الاحداث المشابهة حدثت فى مباريات كثيرة ولم تتأثر النتيجة مشيرا إلى أن ما تردد حول إمكانية اعتبار الأهلى فائزا غير جائز تماما وستكون العقوبة غرامة مالية واللعب بدون جمهور فقط .

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