وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب إعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية

تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم تدريب اعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية، بإدارة التدريب بغرب الفيوم بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات.





أكد وكيل تعليم الفيوم ، على ضرورة الانضباط والالتزام بحضور التدريب، وتحقيق الاستفادة من التدريب، وتطبيق ما يتم التدريب عليه في العمل ، من أجل تحقيق النمو المستمر للمعلمين لرفع مستوى أدائهم المهني وتحسين اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية وزيادة معارفهم ومستوى قدرتهم على الإبداع.





تحاور عبدالله ، مع المتدربين حول موضوع المحور التدريبي لليوم، أساليب ومهارات تحقيق فاعلية العملية الإدارية والجودة الشاملة.



