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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب إعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم تدريب اعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية، بإدارة التدريب بغرب الفيوم  بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات. 

أكد وكيل تعليم الفيوم ، على ضرورة الانضباط والالتزام بحضور التدريب، وتحقيق الاستفادة من التدريب، وتطبيق ما يتم التدريب عليه في العمل ، من أجل تحقيق النمو المستمر للمعلمين لرفع مستوى أدائهم المهني وتحسين اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية وزيادة معارفهم ومستوى قدرتهم على الإبداع.

تحاور عبدالله ، مع المتدربين حول موضوع المحور التدريبي لليوم، أساليب ومهارات تحقيق فاعلية العملية الإدارية والجودة الشاملة. 

ونبه مشددا على مسئولي التدريب بضرورة انضباط الحضور والانصراف ، وتوزيع استبيانات المدربين على المدربين يوميا.
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