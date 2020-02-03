AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الإسكان تعلن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يونيو القادم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:06 م
مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة
Advertisements
أ ش أ
قال المهندس محمد رجب رئيس مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، إنه يتم حاليًا الاستعداد لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة خلال شهر يونيو القادم.

وأضاف رجب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "أنه تم تحقيق المستهدف من عمارات الإسكان والأبراج ومباني الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى المركز الطبي العام بالمدينة، حيث أنه يتم حاليًا إنشاء المسجد الكبير والنادي الرياضي للمدينة".

وأوضح أن نسبة العمل بمنطقة الكورنيش بلغت 70%، حيث تم تصميمه على أحدث التصميمات العالمية، موضحًا بأن العمل في جامعة المنصورة الجديدة يسير بشكل جيد، حيث تم بدء إنشاء كليتي الهندسة والمعاملات الدولية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن المدينة لها شبكة تصريف مياه الأمطار بعيدًا عن شبكات المياه والصرف، منوهًا بأنه يتم العمل بكثافة في إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بالمدينة ومحطة الكهرباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: 1352 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 93 مليار جنيه

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بمدينة أسوان الجديدة

على هامش مشاركتهما فى منتدى السلام والتنمية في أفريقيا .. رئيس الوزراء ووزير الإسكان يتفقدان مشروعات مدينة أسوان الجديدة

شمال سيناء تنفذ منظومة جديدة لمياه الشرب لتوفير احتياجات المواطنين

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بكورنيش الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

VAR تظهر لأول مرة فى ملاعب مصر بمباراة سيراميكا كليوباترا والمحلة

حكم ترك الزوج غضبان.. الإفتاء تجيب.. فيديو

هل هناك جن عاشق.. الإفتاء ترد.. فيديو

بشرى لأصحاب المعاشات فى شهر يونيو

الدوري المصري.. أسوان يتقدم مرة ثانية على الإسماعيلي من ضربة جزاء

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار