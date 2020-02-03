الإسكان تعلن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يونيو القادم

قال المهندس محمد رجب رئيس مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، إنه يتم حاليًا الاستعداد لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة خلال شهر يونيو القادم.





وأضاف رجب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين: "أنه تم تحقيق المستهدف من عمارات الإسكان والأبراج ومباني الخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى المركز الطبي العام بالمدينة، حيث أنه يتم حاليًا إنشاء المسجد الكبير والنادي الرياضي للمدينة".





وأوضح أن نسبة العمل بمنطقة الكورنيش بلغت 70%، حيث تم تصميمه على أحدث التصميمات العالمية، موضحًا بأن العمل في جامعة المنصورة الجديدة يسير بشكل جيد، حيث تم بدء إنشاء كليتي الهندسة والمعاملات الدولية.





وأشار إلى أنه تم الانتهاء من شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن المدينة لها شبكة تصريف مياه الأمطار بعيدًا عن شبكات المياه والصرف، منوهًا بأنه يتم العمل بكثافة في إنشاء محطة تحلية مياه الشرب بالمدينة ومحطة الكهرباء.