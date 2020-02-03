تراجع أسعار السلع.. اقتصادي يكشف عن مردود ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار





وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع تراجعا خلال الفترة القادمة المستوردة ومحلية الصنع، حيث إن تراجع سعر الدولار سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستودرة وكذلك مدخلات الإنتاج المحلي المستوردة أيضا.





ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الأسعار سيستلزم إحكام الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار وزيادة العرض الذي يتطلب زيادة الإنتاج.





مقابل الجنيه المصري طبقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ليسجل ١٥.٧٥جنيه للشراء، و١٥.٨٥جنيه للبيع. وكانت أسعار صرف الجنية المصري قد ارتفعت مقابل العملات الأجنبية الأخرى خاصة أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي





وبلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل ١٥.٧٤جنيه للشراء، و١٥.٨٤ جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.74 جنيه للشراء، و١٥.٨٤جنيه للبيع.





وفي بنك قناة السويس ،سجل سعر الدولار١٥.٧٦جنيه للشراء، و١٥.٨٦جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني١٥.٧٤ جنيه للشراء، و١٥.٨٤ جنيه للبيع.





قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي سينعكس إيجابيا على معدلات التضخم في مصر.