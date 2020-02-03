إنه صاروخ.. تفاصيل مكالمة مسربة من برج المراقبة في مطار طهران ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية.. فيديو





وأوضح الفيديو أن المكالمة كانت بين مراقب جوي بمطار طهران وطيار إيراني في طريقه إلى طهران بالتزامن مع تحليق الطائرة الأوكرانية التي أسقطت .





وقال الطيار في المكالمة "هناك مصدر ضوء إنه صاروخ.. هل هناك شيء ما" ورد المراقب الجوي "لا ، علي بعد كم ميل واين؟" ثم قال الطيار " لا، أرى ضوءا بالقرب من مطار بام" ثم رد المراقب "لم يتم الابلاغ عن شيء كهذا".





وأقر رئيس فريق التحقيق الإيراني حسن رضائي صحة التسجيل وقال ان طهران سلمته لمسؤولين أوكرانيين، كما أقر الرئيس الأوكراني بصحة التسجيل، حيث إن المحادثة تثبت علم ايران بسبب انفجار الطائرة رغم نفيها في البداية إصابة الطائرة بصاروخ.













نشرت فضائية الحدث تسجيلا مسربا من برج المراقبة في مطار طهران ليلة إسقاط الطائرة الأوكرانية يثبت معرفة إيران بسبب انفجار الطائرة منذ البداية.