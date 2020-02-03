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فن

خالد جلال يكشف كواليس أزمته: تعرضت للإرهاق واحتجت لقسطرة بالقلب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:30 م
خالد جلال
خالد جلال
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محمد نحلة
نفى المخرج الكبير خالد جلال، ما تردد حول تعرضه لأزمة قلبية صباح اليوم الاثنين ونقله المستشفى.


وأكد المخرج الكبير:" لم أتعرض لأزمة قلبية، وكل ما حدث هو أنني تعرضت لإرهاق الفترة الماضية لقيامي بعدة مهام، وطلب مني الأطباء عمل فحوصات عادية للاطمئنان".


وأضاف:" توجهت صباح اليوم لإحدى المستشفيات بسيارتي وليس بعربة إسعاف كما أشيع، والحمد لله خضعت للفحوصات ومن بينها قسطرة، وحالتي جيدة جدًا".


واستكمل:" أشكر كل من حرص على الاطمئنان على حالتي الصحية بسبب الأخبار الغير صحيحة التي تم نشرها".


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المخرج الكبير خالد جلال بمنتدى شباب العالم، و قام بإخراج حفل عيد الشرطة، كما ترأس مهرجان المسرح العربي الذي أقيمت دورته الأخيرة بالأردن الشهر الماضي. 

ويعقد حاليا بروفات لمشاهد جديدة بعرض "سينما مصر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وردود أفعال واسعة ويعرض بمسرح مركز الإبداع الفني.
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