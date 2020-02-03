خالد جلال يكشف كواليس أزمته: تعرضت للإرهاق واحتجت لقسطرة بالقلب

نفى المخرج الكبير خالد جلال، ما تردد حول تعرضه لأزمة قلبية صباح اليوم الاثنين ونقله المستشفى.









وأكد المخرج الكبير:" لم أتعرض لأزمة قلبية، وكل ما حدث هو أنني تعرضت لإرهاق الفترة الماضية لقيامي بعدة مهام، وطلب مني الأطباء عمل فحوصات عادية للاطمئنان".









وأضاف:" توجهت صباح اليوم لإحدى المستشفيات بسيارتي وليس بعربة إسعاف كما أشيع، والحمد لله خضعت للفحوصات ومن بينها قسطرة، وحالتي جيدة جدًا".









واستكمل:" أشكر كل من حرص على الاطمئنان على حالتي الصحية بسبب الأخبار الغير صحيحة التي تم نشرها".









يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المخرج الكبير خالد جلال بمنتدى شباب العالم، و قام بإخراج حفل عيد الشرطة، كما ترأس مهرجان المسرح العربي الذي أقيمت دورته الأخيرة بالأردن الشهر الماضي.



