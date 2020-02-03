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رياضة

كورونا يضرب ملاعب الكرة.. اشتباه إصابة نجم نابولي الإيطالي بالفيروس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:40 م
دييجو ديمي
دييجو ديمي
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القسم الرياضى

كشفت تقارير صحفية عن اشتباه بإصابة اللاعب دييجو ديمى، نجم نادى نابولي الإيطالى، بفيروس كورونا الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة فى الصين، وتسبب فى سقوط الكثير من الضحايا.


ووفقًا لما نشرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نابولى قرر عزل لاعبه دييجو ديمي عن باقى زملائه وعدم اصطحابه إلى جنوه استعدادًا لمواجهة سامبدوريا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الاثنين، لإصابته بأنفلونزا حادة واشتباه تعرضه لفيروس كورونا المميت.


وقرر نادى نابولي عدم اصطحاب دييجو ديمي مع قائمة الفريق المسافرة إلى جنوه لمواجهة سامبدوريا لمنع انتقال العدوى إلى زملائه حال تأكد إصابته. 


وتم إبقاء اللاعب بعيدًا عن زملائه في الفريق أثناء رحلة السفر ولكنه تواجد برفقتهم في الفندق، لكنه لم يتناول الطعام معهم وتوجه إلى المكان الخاص بالطعام برفقة أحد أطباء الفريق، ويعتبر دييجو ديمي من اللاعبين المهمين لدى نابولي في الفترة الأخيرة.


ويحاول أطباء نابولي بذل أقصى الجهد المطلوب ليتعافى اللاعب من الإنفلونزا في أسرع وقت ممكن ولوقاية زملائه من الإصابة بالعدوى عن طريقه .

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