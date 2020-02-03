طريقة شوربة الذرة لإنقاص الوزن في الشتاء

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، شوربة الذرة باعتبارها شوربة صحية و مفيدة في فصل الشتاء لانقاص الوزن.





المقادير :





2 كوب ذرة حب

ملعقة زيت صغيرة

2 عود بصل أخضر مفروم ناعم

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة دقيق(دقيق اسمر)

3 كوب ماء

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

كوب كريمة سائلة لايت

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للتقديم نحتاج إلى:





مكعبات خبز التوست الاسمر المحمص في الفرن

بصل أخضر مقطع و قليل من البابريكا





الطريقة :





نقلب البصل والثوم بالزيت ثم نضيف الدقيق ‏ونقلبه جيدًا إلى أن يصبح ذهبي اللون ثم نضيف الماء ونتركه إلى أن يغلي، ثم نضع الذرة على نار هادئة لمدة 10 دقائق إلى أن تصبح الشوربة متوسطة الكثافة





نضيف بعدها الكريمة لمدة دقيقة فقط ‏ثم نسكبها في طبق التقديم