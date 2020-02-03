مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس فى بورسعيد

واكد شهود العيان ان الطفلة صابرين . ع . ع . 3 سنوات اختل توازنها اثناء لهوها أمام شرفة الشقة، فسقطت وتم نقلها الى مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد .





تلقى اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد ، اخطارًا من مستشفى السلام ، باستقبال جثة، الطفلة " مصابة بكسور ونزيف داخلي فأمر بتشكيل فريق بحث للتحرى عن اسباب الواقعة .





واكدت التحريات أن الفتاة كانت تلهو بجوار شرفة الشقة، واختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.