مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس فى بورسعيد

لقيت طفلة مصرعها بعدما سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس بعقار فى منطقة فاطمه الزهراء بمحافظة بورسعيد .
واكد شهود العيان ان الطفلة صابرين . ع . ع . 3 سنوات اختل توازنها اثناء لهوها أمام شرفة الشقة، فسقطت وتم نقلها الى مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد .
تلقى اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد ، اخطارًا من مستشفى السلام ، باستقبال جثة، الطفلة " مصابة بكسور ونزيف داخلي فأمر بتشكيل فريق بحث للتحرى عن اسباب الواقعة .
واكدت التحريات أن الفتاة كانت تلهو بجوار شرفة الشقة، واختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.