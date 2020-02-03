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حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس فى بورسعيد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:54 م
مصرع طفلة سقطت من
مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس
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كتب محمد الغزاوى
لقيت طفلة مصرعها بعدما سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس بعقار فى منطقة فاطمه الزهراء بمحافظة بورسعيد .

واكد شهود العيان ان الطفلة صابرين . ع . ع . 3 سنوات  اختل توازنها اثناء لهوها أمام شرفة الشقة، فسقطت  وتم نقلها الى مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد .

تلقى اللواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد ، اخطارًا من مستشفى السلام ، باستقبال جثة، الطفلة " مصابة بكسور ونزيف داخلي فأمر بتشكيل فريق بحث للتحرى عن اسباب الواقعة .

واكدت التحريات  أن الفتاة كانت تلهو بجوار شرفة الشقة، واختل توازنها وسقطت جثة هامدة، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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