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رياضة

إغلاق استادي القاهرة وبرج العرب.. أزمة كبيرة تحرم مصر من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:09 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق قرار مسؤولي استاد القاهرة بغلقه بدءا من أول أبريل لزرع البذور الصيفية من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا سيقام خلال فترة غلق الاستاد والملعب الاكبر والاحق باستضافة نهائي البطولة. 

وأضاف أن استاد برج العرب سيكون مغلقا في هذه الفترة، مشددا على أن مصر والمغرب وتونس والكونغو وجنوب افريقيا هي البلاد التي تشارك فرقها في البطولة.

وتابع أن مصر من أكبر الدول التي يحق لها استضافة نهائي البطولة خاصة أنها ستكون من مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا، مشددا على ان غلق الاستاد من الممكن ان يقلل من فرص مصر لاستضافة البطولة .

وطالب شوبير مسؤولي الكرة المصرية بضرورة التفكير الجيد في الأمر واتخاذ القرار المناسب للكرة المصرية .

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