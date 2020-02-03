بعد إخلائه.. تعرف على مصير مبنى مجمع التحرير

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن مجمع التحرير حتى الآن لأنه لابد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق ليتمكنوا من السير في الإجراءات.





وقال في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء إن مجمع التحرير ضمن عدد من الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه.





وتابع ا أنه لابد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات ونقل الأصل سيتم بعد أن يتم إخلاء المجمع .





وقال إنه حاليا يجري الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى صندوق مصر السيادي.





وقال إن يستكملون إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق.