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محافظات

محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:10 م
ضحايا حادث تصادم
ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص
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شاذلى عبد الفتاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعازيه لأسر 5 مواطنين من ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ميكروباص، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات الصداقة العام بحى الصداقة الجديد ، وأسوان الجامعى.


كما كلف اللواء أشرف عطيه نائبى المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان بزيارة المصابين بهذه المستشفيات حيث يتلقى العلاج 8 من المصابين منهم 4 حالات فى العناية المركزة وباقى الحالات مصابة بجروح وكدمات وكسور فى العظام .


ووجه نائبى المحافظ مسئولى الصحة والمستشفيات إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم بحالة جيدة ، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين فى الحادث بواقع 10 ألاف جنيه لكل أسرة ، بالإضافة إلى صرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك .


من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم نقل المصابين بواسطة 8 سيارات إسعاف تحت إشراف اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان وقيادات مديرية الأمن والصحة والإسعاف.


ولفت إيهاب حنفى إلى أن الحادث جاء نتيجة اصطدام أتوبيس تابع لشركة نقل سودانية لا يحمل أى ركاب بميكروباص أجرة أسوان عند مدخل قرية غرب أسوان فى بداية الطريق الصحراوي الغربى مما أسفر عن وفاة عدد 5 مواطنين مصريين تم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية مع إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم .

 

كما تم نقل 15 مصاب بسيارات الإسعاف منهم 7 مصابين تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات و 8 مصابين مازالوا يتلقوا العلاج بمستشفيات أسوان التخصصى العام وأسوان الجامعى .

محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص
محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص
محافظ أسوان يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص
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