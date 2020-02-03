تعرف على مواصفات Nubia Red Magic 5G.. قبل إطلاقه رسميا

تستعد شركة ZTE الصينية لطرح علامته Nubia Red Magic 5G وهو أول هاتف يعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس، مع شاشة خارقة بسرعة عرض 144 هرتز، مما يجعله هاتفًا رائدًا بإقتدار يمكنه من المنافسة مع الكبار.





وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى The Red Magic 5G بذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة لميزة air-cooled fast charging solution التى تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الإستخدام.





وسيأتى Nubia Red Magic 5G بكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا يصدق، وجعل العلامة الصينية الشهيرة تنافس بقوة ضمن الهواتف الأفضل فى كاميرات التصوير.





ولعل أبرز ميزة سيحتوى عليها Nubia Red Magic 5G هى ميزة التبريد الذاتى، حيث يأتى الهاتف بمراوح داخلية وظيفتها تبريد الهاتف وعدم السماح لدرجة حرارته بالارتفاع مع الاستخدام الشاق.



