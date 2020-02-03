AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على مواصفات Nubia Red Magic 5G.. قبل إطلاقه رسميا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:02 م
Nubia Red Magic 5G
Nubia Red Magic 5G
Advertisements
كريم جمال
تستعد شركة ZTE الصينية لطرح علامته Nubia Red Magic 5G وهو أول هاتف يعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس، مع شاشة خارقة بسرعة عرض 144 هرتز، مما يجعله هاتفًا رائدًا بإقتدار يمكنه من المنافسة مع الكبار.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، سيأتى The Red Magic 5G بذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، بالإضافة لميزة air-cooled fast charging solution التى تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الإستخدام.

وسيأتى Nubia Red Magic 5G بكاميرا بدقة 64 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا  يصدق، وجعل العلامة الصينية الشهيرة تنافس بقوة ضمن الهواتف الأفضل فى كاميرات التصوير.

ولعل أبرز ميزة سيحتوى عليها Nubia Red Magic 5G هى ميزة التبريد الذاتى، حيث يأتى الهاتف بمراوح داخلية وظيفتها تبريد الهاتف وعدم السماح لدرجة حرارته بالارتفاع مع الاستخدام الشاق.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Nubia Red Magic 5G فى مرتمر برشلونة العالمى للهواتف الذكية فى نهاية الشهر الجارى.
تعرف على مواصفات Nubia Red Magic 5G.. قبل إطلاقه رسميا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح ZTE Axon 10s Pro 5G قريبًا بالأسواق.. تعرف على المواصفات والسعر

تسريبات جديدة .. هاتف سامسونج Galaxy S11 المنتظر يثير الجدل ويحطم المقاييس.. صور

بأعلى معدل سرعة شاشة.. تعرف على موعد إطلاق هاتف OnePlus 8

إمكانات هائلة.. اشتر هاتف Nubia Z20 بخصم 50%.. صور

تسريبات جديدة لهواتف Galaxy S20 قبل إطلاقها بأيام

يدعم شبكات 5G.. تسريب يكشف مواصفات هاتف Find X2 المرتقب من أوبو.. صور

ترشيحاتنا

الكاف لـ صدى البلد: الأهلى لن يستفيد من تقرير حكم مباراة الهلال

هل تم احتجاز مصري في مستشفى حميات للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .. الصحة تجيب

حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون..الإفتاء ترد.. فيديو

امتحانات إلكترونية والمجموع من 410 .. وزير التعليم يوضح طريقة تقييم طلاب الثانوية العامة دفعة 2021

مصادر: الأهلي لم يتقدم بشكوى للكاف ويترقب تقرير الحكم المغربي

بسبب كورونا.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ