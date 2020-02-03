أمير مرتضى: مباريات الدوري بروفة للسوبر

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الفريق لديه العديد من المباريات الهامة والصعبة في شهر فبراير الجاري مشددا أن هدف الفريق الأساسي للفترة المقبلة هي بطولة السوبر الأفريقي والمصري.





وأضاف أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي لـ الزمالك أن الفريق يسعى خلال الفترة الحالية للاستعداد بشكل جيد لمباراتي السوبر الأفريقي أمام الترجي والسوبر المصري أمام الأهلي.





وتابع: أن الفريق لديه أيضا مباراتين أمام الإسماعيلي وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري حيث يسعى الفريق لحصد النقاط واعتبارهما بروفه للسوبر.





وأكمل: "لا نقلل من بطولة الدوري ولا من المواجهتين لكن المدير الفني سيقوم بتدوير العناصر خلال اللقاءين من أجل الوصول لأفضل استعداد ممكن”.





واختتم أمير مرتضى مؤكدا أن شهر فبراير من المحتمل أن يشهد مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ٢٨ بنهاية.