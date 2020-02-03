شيماء الكيلاني تجذب أطفال معرض الكتاب بـ«الألوان»

استضاف ركن الورش الفنية الموجهة للأطفال، ورشة بعنوان "كلمة ولون"، قدمتها الفنانة التشكيلية، شيماء الكيلاني، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

ومن خلال أسلوبها البسيط، جذبت الكيلاني عددا كبيرا من الأطفال، حيث دربتهم على الرسم والتلوين، وعلمتهم كيفية تحويل الحروف إلى أشكال حيوانات.

وعن طريقة جذبها للأطفال، قالت الكيلاني، إنها تستخدم الألوان كعنصر رئيسي لجذب الأطفال، حيث ترسم لهم أشكالا مختلفة بطريقة سهلة وبديعة تناسب الأطفال ومراحلهم العمرية المختلفة، فينشأ التواصل بين المرسل والمتلقي تلقائيا عن طريق العين.

وتتمنى الكيلاني، أن تكون المناهج الدارسية للأطفال على شكل "سيديهات كارتونية"، ما يساعد على قدرة الأطفال على الاستعاب والفهم، أكثر من المناهج الدارسية، التي تراها تحتاج إلى كثير من الإبداع لتناسب أطفالنا.

وعن آخر أعمالها، قالت إنها فيلم كارتوني عن شخصية "فرحة"، يحكي عن تراث أدب الشعوب حول العالم، وهو من إنتاج الهيئة العامة المصرية للكتاب.

والكيلاني بالإضافة إلى أنها فنانة تشكيلية، فهي أيضا منتجة ومصممة أفلام كرتونية، تؤمن بضرورة الاستفادة من الرسوم المتحركة في إعادة المجتمع إلى الطاولة العائلية.

جدير بالذكر أن شيماء الكيلاني، شاركت في العديد من المعارض ومنها معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ38، نوفمبر الماضي، حيث قدمت مجموعة متنوعة من ورش العمل، لتعريف االصغار على مبادئ التصميم والتشكيل بالصلصال وغيره، مع إبداع تصاميم مبتكرة.