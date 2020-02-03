أمن المنيا يلقي القبض على عاطل قتل آخر بمشاجرة

ألقت قوات أمن المنيا القبض المتهم بقتل شاب في مدينة ملوي إثر مشاجرة وقعت بينهما.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول شاب مصاب بطعن نافذ بالصدر يدعي ج. ع. ج، 21 عاما، مقيم بمدينة ملوي، وتوفي متأثرًا بإصابته.





على الفور شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد وليد الشرقاوي رئيس فرع البحث للجنوب وقيادة الرائد مصطفى عبد الحكيم رئيس مباحث قسم ملوي للكشف عن ملابسات الحادث، وبسؤال أهليتها أكدوا أن سبب الإصابة مشاجرة.





و بالفحص والانتقال تمكن فريق البحث من ضبط المتهم أحمد م 22 سنة عاطل ومقيم بندر ملوي وتبين أن سبب المشاجرة مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على اثرها الثاني بطعن الأول.



