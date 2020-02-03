في 3 مشروعات قوانين.. تضامن البرلمان تناقش دعم ذوي الإعاقة بإنشاء صندوق لهم.. اللجنة تقر مواد التعريفات وتشكيل مجلس الإدارة.. وفرض 5 جنيهات ضريبة على بعض الخدمات

رئيس تضامن النواب: توافق تام على مشروعات قوانين إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تضامن النواب توافق على المادة الأولى من قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

يضم 15 عضوا لمدة 3 سنوات.. "تضامن البرلمان" تقر تشكيل صندوق ذوي الإعاقة





يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.

ومن هذا المنطلق، عقدت لجنة التضامن بالبرلمان، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بجانب مشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع.



وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، أن هناك توافق تام على جميع مشروعات القوانين المقدمة والمحالة للجنة بشأن انشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة .





وقال القصبي خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، إن هناك 3 مشروعات بقوانين الأول مقدم من الحكومة والثاني مقدم من النائب خالد حنفي واكثر من 60 نائبا والثالث مقدم من النائبة هبة هجرس واكثر من 60 نائبا، موضحا أن جميع تلك المشروعات تم التوافق عليها داخل اللجنة ولكن طبقا للائحة القانون يعتبر مشروع قانون الحكومة هو الأساس في الدراسة والمناقشة علي ان تناقش معه مشروعي القانونيين المقدمين من النائبين ،خالد حنفي وهبة هجرس.





وأشار القصبي إلي ان اللجنة توافقت مع اللجنة المشتركة على بعض النقاط والمواد ، كما تم التوافق علي اضافة بعض المواد المستحدثة خاصة مادة التعريفات لعدم وجود هذه المادة في مشروع قانون الحكومة ولذلك كان لازما علي اللجنة ان يتم استحداث مادة للتعريفات تضاف لمواد القانون.





وأضاف القصبي، ان هناك توافق تام داخل اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق لدعم الاشخاص ذوي الاعاقة علي عدد كبير من مشروع القانون المحال للجنة من الحكومة حيث ان هناك توافق علي 3 مواد للاصدار وهناك توافق علي مواد ارقام 3 و7 و8 و14 و15 و16 من مواد القانون.





واوضح ان هناك مقترح لنص مادة لحسم ملف انتهاء مدة عضوية المجلس والتي تؤكد علي انتهاء العضوية للوفاة او فقدان شرط او نص من النصوص الموجودة بهذا القانون او شرط من شروط المادة التاسعة.





ولفت القصبي إلى ان اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي بعض المواد في هذا المشروع ومنها مواد أرقام 1 و2 و4 و5 و6 و9 و، 12 كما تم تأجيل بعض المواد وخاصة تلك المواد التي تتعلق بموارد الصندوق.





وقال إنه تم مخاطبة وزارة المالية بخطاب رسمي من قبل اللجنة وعبر رئيس مجلس النواب من اجل التعرف من الوزارة علي كافة القوانين والتشريعات التي تم فرض رسوم بها لصالح ايا من الفئات او للخزينة العامة للدولة للوقوف علي حقيقة فرض الرسوم.





ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن تعريفات، وهي مادة مستحدثة وضعتها اللجنة ووافقت مع ممثلي الحكومة عليها وتنص على (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التابية المعني المبين): 1- الصندوق:صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 2- المجلس :مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة 3- رئيس مجلس إدارة الصندوق :رئيس مجلس الوزراء 4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق :وزير التضامن 5- الاشخاص ذوي الإعاقة :هم الأشخاص المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.

كما وافقت اللجنة أيضا في الاجتماع على المادة الثانية من مشروع القانون وتنص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.



