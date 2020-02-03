AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار تأجير الناقلات العملاقة تهبط مع تضرر طلب الصين على النفط بسبب الفيروس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:59 م
حقول نفط
حقول نفط
Advertisements
رويترز


قال وسطاء شحن لرويترز إن أسعار تأجير الناقلات العملاقة المتجهة لآسيا عبر منطقة الخليج في الشرق الأوسط وخليج المكسيك تراجعت لأدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر في ظل تضرر الطلب لصيني على النفط من انتشار الفيروس التاجي.

 

وقلصت شركة سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، ومصاف صغيرة مستقلة العمليات في مواجهة هبوط الاستهلاك.

 

وقال وكيل شحن ”عادت السوق إلى ما كانت عليه قبل فرض العقوبات على كوسكو،“ في إشارة إلى عقوبات أمريكية على وحدتين لشركة الشحن الصينية المملوكة للدولة.

 

وتابع ”تلاشت جميع المتغيرات الأخرى مثل ازدحام الموانئ الناجم عن (قواعد جديدة من) المنظمة البحرية الدولية في 2020 وحركة الوقود منخفض الكبريت والإضرابات العمالية في أوروبا.“

 

وصعدت أسعار الشحن في أواخر سبتمبر على خلفية عقوبات كوسكو، وزادت مجددا في ديسمبر بسبب عقبات لوجستية تتعلق بالتحول إلى أنواع وقود أقل تلويثا مع بدء فرض القواعد الجديدة للمنظمة البحرية الدولية في 2020.

 

ورفعت الولايات المتحدة العقوبات بشكل جزئي على كوسكو يوم الجمعة الماضي.

 

وقالت بريمار للسمسرة الملاحية إن سعر تأجير ناقلة نفط كبرة للغاية من خليج المكسيك إلى آسيا تراجع إلى ثمانية ملايين دولار، وهو الأدنى منذ 19 سبتمبر أيلول. وقال وسيط آخر إن السعر المعروض لنفس الرحلة 7.5 مليون دولار.

 

وقالت ريفرليك، وهي شركة وساطة شحن أخرى، إن النطاق السعري العالمي لمسار الشرق الأوسط عند أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط دون 60 دولارا في ظل مخاوف بشأن الطلب بفعل فيروس الصين

بسبب تفشي فيروس كورونا.. برنت ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام

بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. تعرف على تأثيرها في مصر

ترشيحاتنا

لا نخشي الأهلي ولا الزمالك.. مدرب صان داونز يكشف طريقة التعامل مع فرق شمال افريقيا

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

تراجع أسعار السلع.. اقتصادي يكشف عن مردود ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار

بالأبيض والأزرق.. تعرف على لون الكمامة المناسبة لحمايتك من فيروس كورونا

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

بفستان أزرق جريء.. منة عرفة تستعرض أناقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلت بجسدها وبقيت ذكراها.. سيدة الغناء العربي أم كلثوم تحيا في قلوب عشاقها

أصغر مغتربة مصرية.. شيرين انتصرت على عادات الصعيد وثقافة الغرب

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور