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أخبار العالم

بحجة ملء الفراغ.. إخواني يطالب بتدخل أمريكي في ليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:53 م
اخواني ليبي يطالب
اخواني ليبي يطالب بتدخل أمريكي في ليبيا
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قسم الخارجي
قال علي بو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الأخوان وعضو ما يسمى مجلس النواب المقاطع في ليبيا إن وفد النواب المقاطعين والمنشقين في واشنطن سعى إلى هذه الزيارة منذ شهور طويلة لكن الجانب الأمريكي حدد الموعد الراهن لإتمامها وفقًا لارتباطات من قابلوهم من مسؤولي الكونجرس وأعضائه.

وأضاف الإخواني الليبي في تصريحات نشرتها صحيفة "المرصد" الليبية "تصادف أن يأتي توقيت الزيارة بعد عقد مؤتمر برلين حول الأزمة والذي لم يسهم مع الأسف في إيقاف النار بطرابلس نظرًا لتعدد آراء واختلاف أهداف الدول الأوروبية".

وتابع "بالتالي رأينا أن التدخل الأمريكي ضروري لملء الفراغ الموجود خصوصًا مع وجود محاولات روسية لاستغلاله" على حد زعمه.

ويحاول التيار الإسلامي في ليبيا جر البلاد للعنف وإصدار فتاوى دينية تدعم طرفا على حساب الآخر لشن هجوما ضد الجيش الوطني الليبي.
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