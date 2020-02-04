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تكنولوجيا

شاهد | تسريب أول فيديو لـ Galaxy Z Flip فى اليد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشر موقع جي إس إم آرينا التقني أول فيديو مسرب لهاتف Samsung Galaxy Z Flip المنتظر صدوره بعد أيام قليلة، وهو يخضع للتجربة فى يد أحد المستخدمين.

وتنوي سامسونج طرحها أيقونتها المنتظرة Samsung Galaxy Z Flip ذو الشاشة قياس 6.7 بوصة بتقنية عرض Infinity Flex، بالإضافة لكاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لشاشة إشعارات خارجية قياس 1 بوصة.

ويحتوى Samsung Galaxy Z Flip على معالج من نوع Snapdragon 855+، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، كما يعمل على نظام Android 10.


ويمكنك الحصول على Samsung Galaxy Z Flip فى أربعة ألوان هى الأسود والذهبي و الوردى والسيلفر، بعدما رفعت سعره إلى 1400 يورر أي ما يعادل 24500 جنيهًا مصريًا، وهو سعر مرتفع جدًا عكس التسريبات السابقة التى افادت بأن سعره لن يتجاوز 1000 دولار فقط ما يعادل 1580 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن Samsung الكورية قررت تغيير إسم أيقونتها المنتظرة Galaxy Fold 2، إلى Galaxy Z Flip، بعدما كشف DJ Koh رئيس قسم الهواتف فى سامسونج عن إسم الهاتف القديم وهو Galaxy Bloom، إلا أنه تم إعلانها بشكل شبه رسميًا بأنه سيحمل إسم Samsung Galaxy Z Flip.

كما سيتم الكشف عن Samsung Galaxy Z Flip بعد طرح Galaxy S11 رسميًا، وذلك فى شهر فبراير القادم فى حدث ضخم ينتظره الملايين من الآن، وجدير بالذكر أن النسخة الأولى من الهاتف التى حملت إسم Galaxy Fold باعت أكثر من 400 ألف نسخة منذ طرحه فى الربع الأخير من 2019.
شاهد | تسريب أول فيديو لـ Galaxy Z Flip فى اليد
شاهد | تسريب أول فيديو لـ Galaxy Z Flip فى اليد
شاهد | تسريب أول فيديو لـ Galaxy Z Flip فى اليد
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