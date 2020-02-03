شوط أول سلبي بين الانتاج الحربي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة باحثا عن الاقتراب من مراكز القمة حيث يحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الزمالك الخامس الذي لعب مباراتين أقل، ويأتي الإنتاج الحربي سادسًا برصيد 21 نقطة.

ويسعى كلا الناديين ، للعودة لطريق الانتصار ، فالناديان لم يحققا الانتصار في الجولة الماضية ، حيث خسر الإنتاج الحربى أمام النادي الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في مباراة قوية ، أما نادي الإتحاد فتعادل أمام سموحة 1-1 في الديربي السكندري.