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ثقافة

متخصصون: الأدب الروسى لم يقدم محتوى مثمرا بعد  التحرر من قيود الشيوعية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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طارق موسى

شهدت قاعة كاتب وكتاب اليوم الإثنين، ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51، إقامة ندوة لمناقشة كتاب "الأدب الروسى شاهد على العصر" لكاتبته الدكتورة مكارم الغمرى، بمشاركة كل الكتاب الصحفى طارق الطاهر، والدكتور محمد رياض، والتى أدارها الدكتور شريف جاد.

فى البداية قال المترجم المتخصص فى اللغة الروسية الدكتور محمد رياض، إن تكريم الدكتورة مكارم الغمرى من قبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمنحها جائزة بوشكين للثقافة الروسية، جاءت نظرا لجهودها فى نشر الثقافة الروسية واللغة الروسية، وأيضا بسبب أبحاثها عن الأدب الروسى وترجماتها للكتب الروسية، إلا أن هذا التكريم قد تأخر كثيرا.

 وأضاف - خلال مناقشة كتاب الأدب الروسى شاهد عصر بقاعة كاتب وكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب - أن الكتاب يلقى الضوء على الأدب الروسى فى فترة الاتحاد السوفيتي وما قبلها، وأيضا ركز الكتاب على قضايا المرأة.

 

وأشار إلى أن الكتاب كتب بأسلوب رائع ورصين، فلن تجد فى هذا الكتاب جملة غامضة أو غير مفهومة، وأيضا الكتاب مكتوب بشكل دقيق بعيدا عن التقعر اللغوى الذى أحيانا يلجأ إليه بعد النقاد لإظهار مهاراتهم اللغوية، وهو أمر يصيب القارئ بالتشتت.

 

وأوضح أن الكتاب يتحدث أيضا عن دور الثورات فى قسم المجتمعات إلى نصفين، نصف مؤيد للثورة ونصف معارض للثورة، وهذا ما حدث تماما فى الثورات الروسية، فكان نصف المجتمع مؤيد للشيوعية ومبادئ ستالين، وجزء آخر معارض للشيوعية.

 

من جانبها قالت الدكتورة مكارم الغمرى مؤلف الكتاب ورئيس قسم اللغة الروسية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أنه من الأفضل عدم تقييم كتابات وأدب ما بعد الحداثة، لأن هذه الكتابات تحتاج إلى أن تقييم بعد فترة طويلة، ولكن الحقيقة الواضحة هى أن كتابات وأدب ما بعد الحداثة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي لم تثمر حتى الآن عن الشيء الجيد الذي نستطيع أن نتحدث عنه، رغم توقعات بالتوهج بعد التحرر من قيود للشيوعية.

 

وأضافت أنه على مستوى المسرح فى روسيا لم نشعر أن المسرح الحديث فى روسيا تمكن من استقطاب الجمهور، كما هو الحال مع الأعمال المسرحية الكلاسيكية التي نرى أنها مازالت تستقطب الجمهور الروسى حتى الآن.

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