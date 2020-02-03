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رياضة

خناقة شوارع بين لاعبي برشلونة تثير أزمة جديدة فى الفريق الكتالوني

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:19 م
لاعبي برشلونة فى
لاعبي برشلونة فى التدريبات
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محمد رشاد
أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الأجواء في برشلونة متوترة منذ بداية العام، ولا يعيش النادي الكتالوني أيامًا هادئة أبدًا في هذه الفترة.

إقالة فالفيردي والبحث عن بديل لـ لويس سواريز، بجانب التعاقد مع لاعبين مجهولين وخسائر لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، إلى جانب فقدان القيادة بعد الهزيمة من فالنسيا في الميستايا، كل هذه الأشياء، تركت بعضا من عدم اليقين والارتباك داخل المجموعة، قبل مواجهة ليفانتي التي انتهت بهدفين مقابل هدف أمس في الدوري الإسباني.

صحيفة "آس" الإسبانية، أفادت أنه إضافة إلى ذلك، حدثت مشاجرة بين اثنين من اللاعبين الكبار في الفريق، خلال تدريبات برشلونة يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد اللاعبين وجه بعض العبارات إلى زميله، وارتفعت أصواتهما بعد ذلك، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لإنهاء الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يذهب الشجار لأبعد من ذلك، كما أنه يمكن اعتبارها مجرد حادثة خفيفة، بين اللاعبين، لكن كيكي سيتين لا يريد تجاوز الأمر بسهولة.

واكتسبت هذه الحادثة أهمية كبيرة لدى المدرب كيكي سيتين، والذي صرح من قبل بأن المشكلات في كل مكان، ولكن الأهم معالجتها، ولكنه تحدث مع الثنائي بوجود ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، قادة الفريق الكتالوني، لعدم تكرار ما حدث.
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